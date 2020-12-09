Группа компаний AKFA представила проект приюта для бездомных животных в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Строительство начнётся в январе следующего года и продлится до мая, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе холдинга.

При разработке проекта специалисты ориентировались на опыт местных и зарубежных приютов и нужды животных.

На территории 1 га расположатся помещения для персонала, административный и медицинский блоки, где животные смогут получать обязательные прививки и другую помощь. Приют рассчитан на содержании до 1000 животных.

Первый заместитель генерального директора AKFA Камран Гуламов сообщил «Газете.uz», что холдинг будет оказывать финансовую поддержку будущему приюту.

«Возьмём на себя часть обязательств по закупу питания и налогообложению. Но волонтёры и зоозащитные организации в таких социальных проектах играют первостепенную роль», — отметил он. Камран Гуламов также отметил, что инициаторы создания приюта ведут переговоры с волонтёрами, вовлекая их в развитие проекта и получая обратную связь.

После завершения строительства приюту помогут получить статус негосударственной некоммерческой организации, что позволит официально привлекать помощь от юридических и частных лиц.

«Постараемся привлечь как можно больше людей к проблеме бездомных животных и будем агитировать население оказывать всестороннюю поддержку», — добавил Камран Гуламов.

На вопрос о том, кто будет руководить проектом, первый замгендиректора ответил: «Сейчас мы в процессе подбора команды квалифицированных специалистов, с бэкграундом и опытом работы, которые смогут полностью вести работу и понимать всю специфику этого направления. Мы создадим все условия для качественной работы и условия обитания питомцев и передадим команде проект в доверительное управление».

О намерении построить приют AKFA объявила в начале ноября. Тогда в холдинге отметили, что полностью поддерживают основную миссию зоозащитных организаций Узбекистана и считают недопустимыми многочисленные факты жестокого отношения к животным, выступая противником любого насилия.

Визуализация проекта



