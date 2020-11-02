Группа компаний AKFA на странице в Facebook заявила о намерении построить приют для животных.

«AKFA полностью поддерживает основную миссию зоозащитных организаций Узбекистана и считает недопустимыми многочисленные факты жестокого отношения к животным, выступая противником любого насилия. Мы поддерживаем принципы гуманного обращения с питомцами», — говорится в заявлении.

«Мы приняли решение начать строительство приюта для животных, где они смогут чувствовать себя защищенными и получить своевременную квалифицированную помощь. Каждый из них рожден, чтобы быть любимым», — подчеркивается в сообщении на странице.

В компании отметили, что гуманное содержание домашних животных имеет огромное воспитательное значение, и, напротив, бессмысленное лишение животных жизни, жестокое обращение с ними, травмирует психику человека. «Жестокое отношение к животным создаёт угрозу общественной нравственности», — говорится в заявлении.

В AKFA также призвали свидетелей жестокого обращения с животными обращаться в соответствующие инстанции или оказывать любую посильную помощь.

Отметим, что случаи жестокого обращения с животными регистрируются зоозащитными организациями регулярно. Только за последнюю неделю стало известно об истязании привязанного кота неизвестным в Джизакской области. Кроме того, в соцсетях и мессенджерах распространилось видео, где автомобиль тащит на веревке осла по проезжей части. Общество защиты животных «Mehr va oqibat» направило по обоим случаям обращения в правоохранительные органы.