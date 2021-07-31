В Узбекистан из Франции доставлены два вертолёта Airbus H125, купленные компанией Uzbekistan Helicopters для осуществления коммерческих полётов. 31 июля в самолётно-ремонтном комплексе Uzbekistan Airways Technics состоялась презентация воздушных судов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Вертолёты Airbus H125 приспособлены к эксплуатации в условиях высокогорья и жаркого климата. Дальность полёта — 691 км, максимальная высота — 7010 м, скорость — 287 км/ч. Используются для аэровидеосъёмки, парашютирования, геологоразведки, подъёма грузов, пожаротушения, мониторинга линий электропередачи, опыления посевов. Максимальная масса груза на внешней подвеске — 1400 кг.

В презентации приняли участие заместитель премьер-министра, министра туризма и спорта Азиз Абдухакимов, министр транспорта Илхом Махкамов, руководство Uzbekistan Helicopters, представители компании Airbus, а также туристических фирм.

По словам Азиза Абдухакимова, до конца года Uzbekistan Helicopters получит ещё два вертолёта Airbus. На вопрос «Газеты.uz» об их стоимости вице-премьер назвал это «коммерческой тайной».

«Хоть Uzbekistan Helicopters и является государственной компанией, это не означает монополию. Рынок вертолётных полётов развивается. Несколько местных и зарубежных инвесторов готовятся организовать такие услуги, они уже успели зарегистрировать свои авиакомпании. Из-за пандемии эти планы немного передвинулись. Сейчас активно проводится вакцинация, думаю, что после восстановления туристических потоков эти планы будут полностью реализованы. Рынок открыт для всех участников, и мы готовы привлекать частный сектор», — сказал Азиз Абдухакимов.

Глава Минтуризма указал, что сначала новые вертолёты будут летать в горные районы Ташкентской области, а в перспективе — в исторические города Узбекистана. Он также назвал примерную стоимость полётов.

«В салоне вертолёта могут находиться четыре пассажира, и, исходя из времени полёта, можем предположить, что один час будет стоить от 12 млн сумов. Разумеется, такая цена устанавливается с учётом топливных расходов и покрытия инвестиций. Пока что Uzbekistan Helicopters является единственной компанией, предлагающие вертолётные полёты. Конечно, мы ожидаем, что с появлением новых конкурентов эти цены будут снижены», — заявил Азиз Абдухакимов.

Министр транспорта Илхом Махкамов сказал: «К сожалению, Uzbekistan Airways когда-то была закрытой для общественности. Теперь маленькими и большими шагами движется в сторону открытости. Знаете, раньше пассажиры работали для Uzbekistan Airways и Uzbekistan Helicopters, отныне компании будут работать только в интересах пассажиров», — сказал глава Минтранса.

Планы покупки Uzbekistan Helicopters четырёх вертолётов Airbus (по два H125 и H130) были указаны в постановлении президента от 30 апреля.

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