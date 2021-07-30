Военнослужащие Центрального военного округа Вооруженных сил России прибыли в Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-служба Министерства обороны.

Они примут участие в совместных узбекско-российских учениях, которые начинаются сегодня, 30 июля, на полигоне «Термез» в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном.





В ходе учений военные двух стран будут отрабатывать такие задачи, как обнаружение и ликвидация скрытых баз условного врага, а также их предотвращение возможных атаках с их стороны.

По данным «Спутника», учения продлятся до 10 августа. Будет привлечено 200 единиц военной техники, в том числе авиационной, и более 1500 военнослужащих.





Отметим, совместные с Россией учения также проводит Таджикистан. На днях звено самолетов Су-25 было переброшено с аэродрома российской военной базы в Кыргызстане на аэродром «Гиссар» в Таджикистане. Экипажи выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника и нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням.