Министр финансов Тимур Ишметов на встрече с молодёжью на мероприятии «Движение пяти инициатив» в Ташкенте 24 мая высказался о приватизации государственных банков в Узбекистане, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, согласно утверждённой Стратегии реформирования банковской системы на 2020−2025 годы, планируется поэтапно приватизировать госдоли в «Ипотека-банке», «Узпромстройбанке», банке «Асака», «Алокабанке», «Кишлок курилиш банке» и «Туронбанке». На первом этапе предусмотрена трансформация их деятельности, на втором — продажа государственного пакета акций.

При этом доля государства будет сохранена в уставных капиталах Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана, «Агробанке» и «Микрокредитбанке».

«Для каждого банка наняты консультанты, для приватизации нужно их немного привести в порядок, почистить. Их нужно превратить в коммерческие продукты до приватизации. Работа над этим идёт полным ходом», — заявил министр.

Агентство по управлению государственными активами 20 мая выставило на продажу госпакет акций в «Пойтахт банке» и «Узагроэкспортбанке». Поскольку это «очень маленькие банки» (сумма активов 223 и 60 млрд сумов соответственно), подготовка к процессу продажи не заняла много времени, сказал он.

«Выставили на продажу, если будут заинтересованные лица, продадут. Если не получится [продать], то примем другие меры. Кроме того, до конца года планируется приватизировать минимум один крупный банк. Я не могу сейчас точно сказать, какой это банк, поскольку идёт приватизация», — отметил Тимур Ишметов.

Глава Минфина также сообщил о планах приватизации трёх банков в 2022 году. Он подчеркнул, что привлечение частного бизнеса в банковский сектор приведёт только к положительным изменениям.

«Во-первых, как Министерство финансов мы избавимся от иждивенцев, потому что они постоянно просят деньги, ресурсы для капитала — это только расходы», — сказал министр.

«Во-вторых, это принесёт качество, поскольку при приватизации банк будет продан не просто богатым людям, у которых есть деньги, а стратегическим инвесторам, квалифицированным организациям с опытом в банковской сфере, то есть иностранным банкам. Они, конечно же, внедрят здесь свои новые продукты и качества, в результате чего на рынке появятся новые услуги и конкуренция», — сказал он.

Тимур Имшетов уверен, что после приватизации 2−3 крупных государственных банков в течение 12 месяцев «можно будет увидеть видимые изменения на рынке».

В конце марта «Газета.uz» сообщала, что венгерский ОТP Bank участвует в приватизации «Ипотека-банка».