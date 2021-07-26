До 1 декабря 2021 года все коммунальные счета (газ, электричество, горячая вода, питьевая вода и канализация, вывоз отходов) свяжут с персональными идентификационными номерами физических лиц (ПИНФЛ) и идентификационными номерами налогоплательщика юридических лиц (ИНН) по принципу «единый клиент», сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг.

Согласно указу президента «О мерах по совершенствованию инфраструктуры предоставления государственных услуг и расширению доступа населения к государственным услугам», ответственность за проект возложена на Министерство жилищно-коммунального обслуживания, Государственный центр персонализации, Министерство энергетики, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Агентство по кадастру и предприятие «Узсувтаъминот».

В Узбекистане действует сложная система расчетов за коммунальные платежи, предусматривающая их оплату в различные организации. Как мы писали ранее, единая система коммунальных услуг в стране до сих пор не создана — в основном, из-за того, что данные потребителей в действующих биллинговых системах ЖКХ из-за отсутствия единого идентификатора потребителя не совпадают (например, Ахмедов Бекзод в биллинговой системе «Региональных электрических сетей» зарегистрирован как Бегзод Ахмедов в «Худудгазтаъминот»).



Кроме того, биллинговые системы поставщиков коммунальных услуг расположены на разных технических площадках, счета потребителей из разных регионов в биллинговых системах дублируются, не полностью налажен электронный обмен данными между базами данных коммунальных предприятий и системами соответствующих министерств и ведомств.

Внедрение единого биллинга даст возможность потребителям коммунальных услуг получать достоверную информацию о состоянии лицевых счетов путем ввода ПИНФЛ в платежных сервисах, таких как Payme, Apelsin и Click. Как ожидается, это исключит необходимость предоставления дополнительных справок в каждое коммунальное предприятие и позволит сократить время, необходимое на оплату коммунальных услуг.