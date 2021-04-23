Эксперты Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Хасанжон Мажидов и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) Илхом Хужакулов рассказали, как обстоят дела с внедрением единой системы биллинга коммунальных услуг в Узбекистане. Их обзор опубликовало «Экономическое обозрение».

В Узбекистане действует довольно сложная система расчетов за коммунальные платежи, предусматривающая их оплату в различные организации, говорится в обзоре. Несмотря на то, что ранее было приняты несколько нормативно-правовые актов по этому поводу, единая система коммунальных услуг в стране до сих пор не создана. Поэтому в рамках 100-дневного периода работы Акселератора социально-экономических реформ одной из приоритетных задач было определено решение проблем в области создания единой биллинговой системы.

В течение 100 дней необходимо было создать единый идентификатор абонентов и включить его в существующие биллинговые системы «Региональных электрических сетей», «Худудгазтаъминот», «Узсувтаъминот», «Тошиссиккуввати» и Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды (для вывоза мусора).

Сформированная Акселератором рабочая группа из более чем 10 представителей министерств и ведомств, а также консультантов из Управления электроснабжения и водоснабжения Дубая, провела исследования и выявила ряд проблем, возникающих при интеграции существующих биллинговых систем ЖКХ:

биллинговые системы не в полной мере отвечают современным требованиям;

данные потребителей в действующих биллинговых системах ЖКХ из-за отсутствия единого идентификатора потребителя не совпадают (например, Ахмедов Бекзод в биллинговой системе «Региональных электрических сетей» зарегистрирован как Бегзод Ахмедов в «Худудгазтаъминот»).

биллинговые системы поставщиков коммунальных услуг расположены на разных технических площадках;

счета потребителей из разных регионов в биллинговых системах дублируются;

не полностью налажен электронный обмен данными между существующими базами данных коммунальных предприятий и системами соответствующих министерств и ведомств;

отсутствует возможность проведения анализа и прогнозирования.

Для устранения этих проблем рабочая группа определила основные задачи формирования единой системы:

создание единой базы потребителей;

создание возможности для потребителей контролировать денежные средства на счетах в соответствии с действующими тарифами на коммунальные услуги;

анализ состояния потребления коммунальных услуг, систематический и прозрачный мониторинг;

расширение возможностей по оказанию интерактивных услуг в сфере государственных услуг, в том числе с использованием электронных платежных систем;

объединение всех участников ЖКХ по Узбекистану в единое информационное пространство;

многотарифный учет для оптимизации режима потребления;

комплексный анализ платежеспособности потребителей посредством обслуживания кредитной информационной системы для исполнения налогов, штрафов и других видов платежей, помимо коммунальных платежей.

В первые 50 дней реализации проекта рабочая группа завершила начальную техническую работу по установлению использования персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ) и кадастрового номера здания в качестве идентификаторов потребителей и начала вводить данные в базы данных. В течение следующих 50 дней был завершен ввод данных и проверена актуальность кадастровой информации.

Таким образом, были обработаны данные более 20 миллионов потребителей в базе данных ЖКХ, проведены работы по очистке данных в учетных системах всех ЖКХ. Количество абонентов, к которым ПИНФЛ был привязан как единый идентификатор, достигло более 5 миллионов.

Введена практика предоставления пользователям кадастровой информации в соответствии с требованиями коммунальных служб. Установлено, что привязка кадастровых номеров к лицевым счетам абонентов будет осуществляться на регулярной основе, в зависимости от технических возможностей ЖКХ.

Проведенная работа по унификации и привязке данных пользователей к ПИНФЛ и кадастровому номеру поможет осуществить более комфортный для населения (без потери данных, несоответствия пользователей) переход к единой биллинговой системе, считают эксперты.

Внедрение единого биллинга даст возможность потребителям коммунальных услуг получать достоверную информацию о состоянии лицевых счетов путем ввода ПИНФЛ в платежных сервисах, таких как Payme, Apelsin и Click. Это исключит необходимость предоставления дополнительных справок в каждое коммунальное предприятие и позволит сократить время, необходимое на оплату коммунальных услуг.

Эксперты напомнили, что согласно указу президента Узбекистана «О дополнительных мерах по дальнейшему созданию благоприятных условий для населения и субъектов предпринимательства при пользовании государственными услугами, сокращению бюрократических барьеров» от 23 марта с 1 июля ведение учета налогоплательщиков в налоговых органах будет осуществляться с использованием ПИНФЛ.

Установлено, что ПИНФЛ считается единым идентификатором, удостоверяющим личность гражданина при оказании всех государственных, банковских, социальных и других услуг. Запрещено ведение отдельных номеров для идентификации физических лиц государственными органами и организациями.