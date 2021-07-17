Хоким Ташкента Джахонгир Артыходжаев 16 июля посетил лечебно-распределительный центр для пациентов с коронавирусом, вновь открытый на базе торгового центра в Чиланзарском районе, сообщила пресс-служба столичной администрации. Глава хокимията ознакомился с созданными здесь условиями и побеседовал с пациентами и врачами.

В разговоре с ним один из врачей сообщил, что в центре имеется более 500 кислородных аппаратов и все они задействованы в реанимации. Джахонгир Артыкходжаев спросил у нескольких пациентов, вакцинированы ли они, и получил в основном отрицательный ответ.

В беседе с ним один из пациентов сказал, что поступил на лечение еще 1 июля. «Судя по тому, что играете в телефоне, вы вроде здоровы. Если здоровы, лечитесь дома», — заявил хоким. Пациент ответил: «Я бы хоть сейчас уехал, но в лёгких немного осталось». Другой пациент сказал, что получает хороший уход. «Спасибо, будьте благословенны. Большое спасибо нашему государству», — добавил он.

Градоначальник поинтересовался у сотрудников центра, обеспечены ли они лекарствами, на что ему ответили, что запасов лекарств достаточно. Он также спросил, почему в одном боксе размещены сразу восемь пациентов. «Это удобно, нам легче их контролировать», — сказал один из врачей.

По словам одного из сотрудников центра, 65% пациентов — женщины, среди них есть те, кто были вакцинированы. Однако у них заболевание протекает в легкой форме. «Они выздоравливают через четыре-пять дней», — сказал врач. Он также добавил, что 33 пациента, получившие вакцину, излечились в течение трех дней.

Градоначальник подчеркнул важность процесса вакцинации, заявив, что если болезнь продолжит распространяться такими темпами, поиск мест в клиниках может стать проблемой.

«Хоть мы и предлагаем вакцину бесплатно, они все равно ее не получают. [Граждане] должны быть вакцинированы немедленно. В противном случае мы не сможем принять всех пациентов завтра. Если они не позаботятся о себе, завтра [для них] уже не будет места», — сказал Джахонгир Артыходжаев.

В видеообращении от 17 июля градоначальник заявил, что получил вторую дозу китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте распределительные центры для больных коронавирусом открылись в спортивных комплексах «Ёшлик» и «Универсал», а также в «Узэкспоцентре». На базе Дворца спорта в Учтепинском районе Ташкента открывается распределительный центр на 100 коек. В общежитии Узбекского государственного университета мировых языков также готовится резервный центр на 300 коек.