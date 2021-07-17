В июне 2021 года спрос населения на авторынке Узбекистана увеличился на 13,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в материале главного научного сотрудника Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Халилуллоха Хамидова.

По сравнению с июнем 2020 года этот показатель вырос на 12,9%, а рост по сравнению с июнем 2019 года составил 29,6%.

Индекс изменения количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в июне 2021 года. Фото: ЦЭИР.

За январь-июнь количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей увеличивалось высокими темпами во всех регионах (кроме Сырдарьинской области). Самыми высокие темпы роста были зафиксированы в Наманганской (22,6%), Навоийской (20,9%), Самаркандской (18,8%), Ферганской (16,2%) и Ташкентской (16,4%) областях.





Взаимосвязь между автокредитами и спросом на авто за январь-май. Примечание: Объем пузыря показывает количество автокредитов. Фото: ЦЭИР.

Результаты анализа ЦЭИР показывают, что существует значительная корреляция между объемом автокредитов и спросом на автомобили. Увеличение автокредитов на 10% приводит к увеличению количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей на 4%.

За январь-май по республике выданы автокредиты населению на сумму 2,67 трлн сумов, что на 40,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Ранее сообщалось, что с началом 2021 года ставки по кредитам на покупку автомобилей в Узбекистане стали выше.

Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Ташкенте (рост — на 104,2% или до 1,1 трлн сумов), в Хорезмской (на 66,5% или до 155,7 млрд сумов), Бухарской (на 49,8% или до 152,2 млрд сумов), в Андижанской (на 42,7% или до 95,2 млрд сумов) областях и в Каракалпакстане (на 56,3% или до 173 млрд сумов).

В июне 2021 года зарегистрировано 18,9 тысяч новых автомобилей. Из них 1171 (6,2%) — иномарки. Регионами, в которых было продано больше всего иномарок стали Ташкент (11,8% новых автомобилей), Ташкентская (5,7%), Самаркандская (3%) и Хорезмская (2,4%) области.





Доля продаж новых отечественных авто и иномарок за январь-июнь 2021 года.

Как отмечается в материале ЦЭИР, с учётом того, что в предыдущий год узбекский авторынок поднимался, влияние коронавируса можно считать минимальным. Самая жёсткая фаза карантина в республике пришлась на февраль и привела к падению продаж автотранспортных средств на 73,8%, но уже в июне дилерские центры вновь заработали, а во втором полугодии рынок и вовсе перешёл в рост.

«Поскольку дефицит полупроводников (компьютерные чипы, используемые в современных автомобилях для управления все более сложной электроникой) продолжал замедлять поставки и увеличивать время ожидания, почти каждый бренд продолжает бороться за поставку новых автомобилей, и есть много клиентов, которые уже разместили заказ и ждут, когда их машина будет доставлена.», — говорится в сообщении.

По данным ЦЭИР, у многочисленных дилеров имеется значительное количество заказов, которые должны быть доставлены в ближайшие месяцы, что указывает на возможный рост во второй половине года.