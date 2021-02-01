С началом 2021 года ставки по кредитам на покупку автомобилей в Узбекистане стали выше, пишет Spot.

Согласно анализу, проведённому в октябре 2020 года (таблица), почти во всех банках ставки на автокредиты были 23% и ниже. Однако с января в большинстве банков они выросли до 26% и выше. Это показатель 2019 года. Выросли и размеры первоначального взноса.

Повышение ставок может быть связано с политикой «приемлемых процентных ставок» по кредитам, которая была внедрена Центральным банком с 1 июля 2020 года и действовала до 1 января 2021 года. Приемлемыми ставками считались ставки по депозитам в национальной валюте — 18%, по кредитам в национальной валюте — до 24%, по кредитам в иностранной валюте для субъектов предпринимательства — до 8%. Тогда первый заместитель председателя ЦБ Ботир Захидов объяснял, что регулятор решил стимулировать банки вести разумную процентную политику путем использования денежно-кредитных инструментов и пруденциальных мер.

«Повышение спроса ведет к росту процентных ставок по кредитам и депозитам. Сегодня средняя процентная ставка по кредитам для бизнеса составляет 24−26%, по розничным кредитам для физлиц — до 30%. Нас очень беспокоит то, что процентные ставки по кредитам растут, несмотря на снижение инфляции», — заявлял он.





Источник: Центральный банк.

Согласно статистике ЦБ, если средняя процентная ставка по кредитам в сумах в июне составляла 23,7%, то в июле она снизилась до 20,6%, а к концу 2020 года — до 18,8%. Ставка по депозитам с июля по декабрь сократилась с 15,7% до 14,6%. Данные за январь ещё не опубликованы.

На пресс-конференции 21 января заместитель председателя ЦБ Бехзод Хамраев заявил, что регулятор «временно принимал меры упорядочения процентных ставок в связи с пандемией коронавируса и кризиса», но с 2021 года эта практика уже не действует.

«Почему летом были определены приемлемые процентные ставки? Потому что во время пандемии и в условиях кризиса Центральный банк при необходимости, временно имеет право принимать меры упорядочения. Это есть в мировом опыте. Поэтому мы в июле внедрили приемлемые процентные ставки. Мы тогда говорили, что срок их действия составит до 1 января 2021 года, то есть это было временной мерой. Срок уже истёк, и в настоящее время политика приемлемых ставок уже не действует», — отметил он.

Замглавы ЦБ при этом подчеркнул, что регулятор не желает вмешиваться в процентную политику банков. «Проценты будет упорядочивать рынок. Конечно же, у денег есть своя стоимость, которая определяется стоимости ликвидности», — сказал Бехзод Хамраев.