Мир находится на ранних стадиях третьей волны коронавирусной инфекции, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он сообщил, что число случаев заболевания COVID-19 во всем мире растёт четвертую неделю подряд, также после десяти недель снижения вновь стало увеличиваться число смертей от вируса.

«Вариант дельта присутствует сейчас в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всём мире, если ещё не стал», — сказал глава ВОЗ.

«Вариант дельта один из основных факторов нынешнего увеличения передачи вируса, усиливаемый возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтверждённых социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», — добавил он.

Глава ВОЗ также обратил внимание на «шокирующую диспропорцию в глобальном распределении вакцин». Из-за этого в разных частях мира пандемия развивается по двум путям, пояснил он: страны с наибольшим доступом к вакцинам отменяют ограничения, хотя для непривитых групп остаются большие риски; в тех же странах, где доступ к препаратам затруднён, большая часть населения остаётся уязвимой к инфекции.

«Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего года. Для достижения этих целей нам нужно 11 миллиардов доз вакцины», — сообщил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что одна вакцинация не остановит пандемию и рекомендовал странам придерживаться целевого и последовательного подхода, используя весь спектр защитных мер.