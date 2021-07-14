Узбекистан получит 4,82 миллиона доз вакцин в ближайшие месяцы, сообщил со ссылкой на данные Министерства здравоохранения депутат Законодательной палаты Дониёр Ганиев.
По его словам, 20−25 июля планируется доставить в страну дополнительно 4 миллиона доз китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001.
Кроме того, в августе ожидается поставка 160 тысяч доз российского «Спутника V».
В августе-сентябре в рамках программы COVAX Узбекистан должен получить 660 тысяч доз одной из вакцин, признанной Всемирной организацией здравоохранения, — AstraZeneca или Moderna.
По состоянию на 5 июля в страну завезено 7,44 миллиона доз вакцин, из которых на сегодняшний день использовано 5,1 миллиона.
В январе начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщал, что в Узбекистан ожидается поставка 100 тысяч доз вакцины Pfizer.
R. Lewine
Спасибо, будем ждать.
Иброхим
По ходу вакцинацию хотят сделать обязательной..
Игорь Шерстюк
@Иброхим, да и правильно, главное, чтобы вакцин хватало.
Nikolay Sergeev
почему об этом сообщает депутат?
Он имеет отношение к заказу, оплате и поставке этих вакцин?
он принимает решение о закупе?
Почему такая всеми ожидаемая инфа не от МинЗдрава.
Аслиддин Вафоев
Я вакцинировался узбекско-китайской вакциной. Но сегодня третий день как семьёй сидим на карантине. Я, жена и сын инфецированы. Поэтому, всякую вакцину надо проверить по всем процедурам, а это 4-5 лет. Принимать же вакцину это право каждого. Я теперь против обязательной вакцинации.
Комил Рахманкулов
@Аслиддин Вафоев, может вы были инфицированы уже на момент вакцинирования? В социальных сетях про китайскую вакцину ничего плохого не пишут, хотя многие вакцинировались им.
Gani
@Аслиддин Вафоев, у меня файзер, пцр был положительным. Но если вы вакцинированы это должно исключить тяжелое течение болезни.
Raxmatulla Raxim
А почему так мало СПУТНИКА-V?