Узбекистан получит 4,82 миллиона доз вакцин в ближайшие месяцы, сообщил со ссылкой на данные Министерства здравоохранения депутат Законодательной палаты Дониёр Ганиев.

По его словам, 20−25 июля планируется доставить в страну дополнительно 4 миллиона доз китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001.

Кроме того, в августе ожидается поставка 160 тысяч доз российского «Спутника V».

В августе-сентябре в рамках программы COVAX Узбекистан должен получить 660 тысяч доз одной из вакцин, признанной Всемирной организацией здравоохранения, — AstraZeneca или Moderna.

По состоянию на 5 июля в страну завезено 7,44 миллиона доз вакцин, из которых на сегодняшний день использовано 5,1 миллиона.

В январе начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщал, что в Узбекистан ожидается поставка 100 тысяч доз вакцины Pfizer.