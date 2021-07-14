Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков во время брифинга АИМК в среду сообщил, что мощности пунктов вакцинации от коронавируса используются только наполовину.

По его словам, в стране организовано 3158 прививочных пунктов и 862 мобильных бригад. Ежедневно в одном прививочном пункте вакцинируются в среднем 35−37 человек, хотя мощности позволяют привить 70 человек.

«Это вынуждает нас сказать, что мы используем только половину созданных правительством возможностей. Если мы продолжим в таком же темпе, мероприятие по массовой вакцинации может не дать результата», — сказал он.

Нурмат Атабеков подчеркивает, что массовая вакцинация будет эффективной, если удастся привить большое количество людей в короткие сроки.

Замглавы СЭС ещё раз отметил, что вакцинация не всегда гарантирует защиту от заражения коронавирусом, но помогает предотвратить тяжелое течение заболевания.

Нурмат Атабеков ранее сообщил, что считает правильной идею обязательной вакцинации населения от COVID-19. Он предложил взять опыт России, где непривитым гражданам запрещают выходить на работу.

В ближайшие месяцы Узбекистан получит почти 5 миллионов доз разных вакцин от коронавируса. В их числе — ZF-UZ-VAC2001, «Спутник V» и одна из вакцин в рамках программы COVAX (AstraZeneca или Moderna). По состоянию на 5 июля в страну завезено 7,44 миллиона доз вакцин, из которых на 13 июля использовано 5,1 миллиона. В стране полный курс вакцинации от коронавируса прошли 938,5 тысячи человек, что составляет 2,6% населения или 4,4% жителей старше 19 лет. Для формирования коллективного иммунитета по различным оценкам требуется привить от 60−80% населения.