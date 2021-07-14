Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков во время брифинга АИМК в среду сообщил, что мощности пунктов вакцинации от коронавируса используются только наполовину.
По его словам, в стране организовано 3158 прививочных пунктов и 862 мобильных бригад. Ежедневно в одном прививочном пункте вакцинируются в среднем 35−37 человек, хотя мощности позволяют привить 70 человек.
«Это вынуждает нас сказать, что мы используем только половину созданных правительством возможностей. Если мы продолжим в таком же темпе, мероприятие по массовой вакцинации может не дать результата», — сказал он.
Нурмат Атабеков подчеркивает, что массовая вакцинация будет эффективной, если удастся привить большое количество людей в короткие сроки.
Замглавы СЭС ещё раз отметил, что вакцинация не всегда гарантирует защиту от заражения коронавирусом, но помогает предотвратить тяжелое течение заболевания.
Нурмат Атабеков ранее сообщил, что считает правильной идею обязательной вакцинации населения от COVID-19. Он предложил взять опыт России, где непривитым гражданам запрещают выходить на работу.
В ближайшие месяцы Узбекистан получит почти 5 миллионов доз разных вакцин от коронавируса. В их числе — ZF-UZ-VAC2001, «Спутник V» и одна из вакцин в рамках программы COVAX (AstraZeneca или Moderna). По состоянию на 5 июля в страну завезено 7,44 миллиона доз вакцин, из которых на 13 июля использовано 5,1 миллиона. В стране полный курс вакцинации от коронавируса прошли 938,5 тысячи человек, что составляет 2,6% населения или 4,4% жителей старше 19 лет. Для формирования коллективного иммунитета по различным оценкам требуется привить от 60−80% населения.
El Comandante
тов. Нурмат Атабеков, как должностное лицо следует внимательнее быть в отношении распространения дезинформации! Это касательно примера России что якобы непривитые там не могут работать. Неправда. Это противоречит законодательству РФ.
А касательно темпов прививок — используя админ.ресурс этот вопрос мгновенно решить можно вакцинировав принудительно 90проц населения. Именно столько составляют чиновники (госслужащие, депутаты в первую очередь) и торговцы (в первую очередь на всех типах рынках и розничных точках продаж) — вот с этих категорий и начинать надо и в из отношении и вводить предлагаемые вами обязательные меры вакцинации.
Сразу закроится вопрос с коронокризисом
Комил Рахманкулов
Ташкент горит. Не успевают открывать новые ковид-центры. Открыли в Атласе, на следующий день уже мест нет. Больных, нуждающихся в реанимации некуда пристроить. Если даже возьмут на реанимацию, могут ставить условие по времени и требовать найти больницу и увезти скорее туда. Народ не готов пользоваться услугами частных клиник, но и вакцинироваться не хотят, маски тоже мало кто носит на лице. У многих нос торчит. Очень многие до сих пор не знают о реальном положении. Находятся даже ковид-диссиденты. Несут всякую чушь и фигню.
Пора уже закручивать гайки. Обязательная вакцинация, штрафы за отсутствие маски.
Казахстан прогнозирует пик заболеваемости в августе. Значит в этой стране тоже все впереди. По неофициальной информации, в вск в Ташкенте был побит рекорд всех времен по обращениям и выездам неотложки.
Patric Hornqvist
Люди не хотят китайскую вакцину. Были бы спутник, модерна, пфайзер — желающих стало бы в разы больше
Flyer
вместо того чтобы закупать китайскую вакцину — лучше бы вложили деньги в модернизацию заводов для производства Спутника-В. чем быстрее начнут производство Спутника и Pfizer — тем быстрее закончат вакцинацию, логично же.
Алексей Соколов
“завезено 7,44 миллиона доз вакцин, из которых на 13 июля использовано 5,1 миллиона.“
Почти 70% доз использовано. Разве это плохой показатель? Закупайте разные вакцины, чтобы у людей был выбор, тогда охотнее начнут люди прививаться.
Мухтар Газиев
Уже несколько недель жду прихода Спутника в мою поликлинику. Как завезут Спутник, тогда и вакцинируюсь.
Alan Ikramov
@Мухтар Газиев, зачем ждать? идите в центральную своего района. Там есть.