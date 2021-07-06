Член штаба по борьбе с коронавирусом, заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков считает правильной идею обязательной вакцинации от коронавируса в Узбекистане. Об этом он заявил на брифинге в АИМК во вторник.

По его словам, в стране организовано свыше 3000 прививочных пунктов и 800 мобильных бригад, но темпы вакцинации остаются низкими.

«К сожалению, мы вакцинируем 130−140 тысяч человек в день. До сих пор в Узбекистане использовано свыше 4,2 млн доз вакцин. Полностью прошли весь курс вакцинации почти 700 тысяч человек… Эта очень маленькая цифра», — заявил он.

Замглавы СЭС считает, что пока Узбекистан не обеспечит формирование коллективного иммунитета у 60−70% населения через вакцинацию, «невозможно будет удерживать ситуацию стабильной».

«По-моему мнению, обязательная вакцинация — это правильная мысль, потому что мы через вакцинацию защищаем себя. Значит, через прививку мы защищаем не только себя, но и окружающих от заболевания. Возможно, стоит применить опыт России, где не разрешают выходить на работу тем, кто не привился», — сказал специалист.

Нурмат Атабеков заявил, что пока в Узбекистане вакцинация остаётся бесплатной и добровольной практикой.

Член штаба по коронавирусу также объяснил, что ужесточение карантинных ограничений негативно влияет на экономическое положение граждан. При этом он признал, что при жёстких ограничениях можно быстрее добиться стабилизации эпидситуации.

Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан вводится в ряде областей России. Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. Вслед за ней такое же решение приняли власти Московской, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и других областей. Помимо обязательной вакцинации Москва и регионы вводят дополнительные ограничения. Столичные рестораны, которые еще недавно расслабленно принимали гостей, ввели систему QR-кодов.

Например, в Омской области работники, занятые в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ, госслужащие и другие должны пройти полный курс вакцинации до 28 августа.

В нескольких городах России накануне «Прямой линии с Путиным» прошли пикеты против обязательной вакцинации, которую противники называют незаконной.

Власти Таджикистана также объявили об обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны старше 18 лет. На сегодняшний день жители могут привиться вакцинами от AstraZeneca индийского производства и китайской CoronaVac.

За три месяца в Узбекистане, по данным Минздрава, полностью вакцинированы от коронавируса 685,5 тысячи человек. Это около 2% от численности постоянного населения (33,9 миллиона), или 3,1% жителей в возрасте старше 19 лет. В СЭС ранее сообщали о планах вакцинировать к июню до 60% населения.