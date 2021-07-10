9 июля в Узбекистане было подтверждено 467 новых случаев коронавируса (днём ранее — 482). Общее количество случаев, официально зарегистрированных с марта прошлого года, достигло 115478, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Ташкенте за день выявлено 164 случая, в Ташкентской области — 41, в Джизакской — 35.

В течение дня также выявлено 259 случаев пневмонии. Это самый высокий показатель со дня, когда Минздрав начал публиковать эту статистику (5 июля). Днём ранее пневмония была подтверждена у 221 человека.

В пятницу зафиксировано 3 смерти пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. Общее число умерших от осложнений, вызванных этой инфекцией, по официальным данным, составляет 767.