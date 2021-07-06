Министерство здравоохранения Узбекистана начало публиковать статистику заболеваемости пневмонией наряду с данными о новых случаях коронавируса.
Согласно данным министерства, 5 июля в стране было подтверждено 496 новых случаев коронавируса (днём ранее — 475), у 172 человек выявлена пневмония.
Общее число случаев COVID-19, подтверждённых с марта прошлого года, достигло 113568. Наибольшее количество новых случаев традиционно выявлено в Ташкенте — 148. В Ташкентской области подтверждено 54 случая, в Самаркандской — 49, в Джизакской — 45. В других регионах — от 12 до 27 случаев.
В течение дня зарегистрировано 3 случая смерти пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. Общее официальное число умерших с марта прошлого года составляет 754.
Отметим, что пациенты с пневмонией до сих пор не учитывались в общей статистике по заболеваемости коронавирусом, хотя они проходили лечение в специализированных медучреждениях вместе с пациентами с COVID-19. Минздрав отмечал, что статистика учитывает только тех, у которых коронавирус подтверждён путем лабораторных исследований, а именно ПЦР-тестом.
В ряде стран, включая Казахстан и Кыргызстан, статистика по пневмонии публикуется наряду с данными по коронавирусу.
komil mukhamedov
172 — пневмония, это среди подтвержденных 496, или отдельные случаи?
R. Lewine
То есть потребовалось 1,5 года пандемии, чтобы до МинЗдрава дошло, что статистика, которая не учитывает данные по внебольничной пневмонии — бесполезна?
Анжела Мельникова
ПЦР тест выдаёт ошибки, уже сколько было таких случаев, когда тест отрицательный, а человек чувствует себя плохо, и у него держится температура. И пока он не сделает за свой счёт, компьютерную томографию, невозможно определить, что человек болен. Что даёт эта статистика, если по городу нужно вводить строгие ограничения, начиная от общественного транспорта, где не у кого из пассажиров нет масок, и заканчивая студенческих общежитий, которые с нового года, хотят сделать “резиновыми“ т.е в одну комнату вместо 4 чел, поселить 8, чтобы окончательно все друг от друга цепляли вирус.
Ольга Иванова
Минздрав, спасибо за оперативную реакцию на критику. Теперь понятно с чем связана переполненность Зангиаты. Так или иначе, обратная связь работает и это радует!