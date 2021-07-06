Министерство здравоохранения Узбекистана начало публиковать статистику заболеваемости пневмонией наряду с данными о новых случаях коронавируса.

Согласно данным министерства, 5 июля в стране было подтверждено 496 новых случаев коронавируса (днём ранее — 475), у 172 человек выявлена пневмония.

Общее число случаев COVID-19, подтверждённых с марта прошлого года, достигло 113568. Наибольшее количество новых случаев традиционно выявлено в Ташкенте — 148. В Ташкентской области подтверждено 54 случая, в Самаркандской — 49, в Джизакской — 45. В других регионах — от 12 до 27 случаев.

В течение дня зарегистрировано 3 случая смерти пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. Общее официальное число умерших с марта прошлого года составляет 754.

Отметим, что пациенты с пневмонией до сих пор не учитывались в общей статистике по заболеваемости коронавирусом, хотя они проходили лечение в специализированных медучреждениях вместе с пациентами с COVID-19. Минздрав отмечал, что статистика учитывает только тех, у которых коронавирус подтверждён путем лабораторных исследований, а именно ПЦР-тестом.

В ряде стран, включая Казахстан и Кыргызстан, статистика по пневмонии публикуется наряду с данными по коронавирусу.