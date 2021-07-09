Министерство финансов Узбекистана готовится разместить два транша суверенных международных облигаций (евробондов) на общую сумму 870 млн долларов на Лондонской фондовой бирже (изначально сообщалось о планах выпустить $700 млн). Об этом «Газете.uz» в пятницу сообщил заместитель министра финансов Одилбек Исаков.

По его словам, долларовый транш будет выпущен сроком на 10 лет, а деноминированные в сумах евробонды — на 3 или 5 лет.

«Мы точно не знаем, поскольку в прошлом году мы выпускали транш на 2 трлн сумов. Если спрос будет хороший, то мы увеличим объём транша в сумах и уменьшим в долларах. Но общая сумма траншей составит 870 млн долларов», — заявил замглавы Минфина.

Одилбек Исаков напомнил, что законом о государственном бюджете в 2021 году объём вновь подписываемых соглашений по привлечению внешних заимствований был установлен в пределах установленного лимита в 5 млрд долларов, а на привлечение долга на внутреннем рынке — 500 млн долларов. Он указал, что выпуск евробондов был предусмотрен в рамках этого лимита.

«3,3 млрд долларов [из $5 млрд] привлекаются для инвестиционных проектов, а 1,7 млрд долларов — на [покрытие] бюджетного дефицита. Из 1,7 млрд мы привлечём 870 млн долларов в качестве евробондов, а оставшиеся 830 млн долларов — у международных финансовых институтов на поддержку бюджета», — сказал он.

Замминистра подчеркнул, что поступления от выпуска международных облигаций в национальной валюте будут использоваться для финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках программы ЦУР для Узбекистана. Речь идёт о строительстве школ, больниц, обеспечении водоснабжением, продвижении политики гендерного равенства и других.

Телеконференции (Global Investor Call) с международными инвесторами пройдут 8−9 июля в формате «один на один», ожидается участие международных инвесторов из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании ва Швейцарии.

В начале июля международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «B1», но повысило прогноз со «стабильного» на «положительный». Замминистра финансов Одилбек Исаков указал, что улучшение кредитного рейтинга позволит Узбекистану получать заимствования по более низким процентам.