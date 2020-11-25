Узбекистан 20 ноября выпустил два транша еврооблигаций на 555 млн долларов и 2 трлн сумов со сроками погашения в 2030 и 2023 годах соответственно. Доходность долларовых евробондов составляет 3,7%, деноминированных в сумах — 14,5% годовых.

В интервью программе «Студия 24» телеканала «Узбекистан 24» заместитель министра финансов Одилбек Исаков рассказал, что большую часть трехлетних долговых облигаций в национальной валюте выкупили почти 20 инвесторов из США, Великобритании, стран Европы (на них приходится 90% покупателей), среди которых управляющие фондов и банки.

Десятилетние долларовые евробонды Узбекистана приобрели почти 200 инвесторов из США (54%), Великобритании (25%), страны Европы (17%) и стран Азии и Ближнего Востока (4%). Основными покупателями еврооблигаций оказались управляющие фондов, страховые компании, суверенные и пенсионные фонды.

«В целом мы довольны и географией, и видами инвесторов. Во время переговоров большинство из них высказали очень теплые слова по отношению к Узбекистану. Некоторые из них покупали наши еврооблигации, выпущенные в феврале 2019 года. Думаю, что они готовы вложить свои инвестиции в Узбекистан в долгосрочной перспективе», — считает замглавы Минфина.

Одилбек Исаков также объяснил, в чем преимущество выпуска долговых бумаг в национальной валюте.

«До недавнего времени привлекались кредиты международных финансовых институтов в долларах, евро и японских иенах. Привлечение в узбекских сумах — это очень радостная новость, потому что теперь у эмитентов — Узбекистана и у других местных компаний, если в будущем они выпустят международные еврооблигации в сумах, не будет валютного риска. Поскольку все расчеты будут вестись в сумах, и в будущем, через год-два-три они будут платить ту же сумму. А в случае с долларами, то исходя из изменения курса, стоимость в сумах будет расти или снижаться. Теперь этот риск у инвесторов, а не эмитентов», — рассказал он.

Замминистра признал, что внутренний фондовый рынок Узбекистан сейчас не развит, в нем не так много местных инвесторов. Несмотря на это, Министерство финансов с каждым годом увеличивает объем выпуска государственных казначейских облигаций на внутреннем рынке. Если в 2018 году было выпущено облигаций на сумму 600 млрд сумов, то к этому году — на 4,8 трлн сумов.

«Спрос на государственные казначейские еврооблигации есть, и мы увеличиваем предложение, но этого недостаточно. Наша конечная цель — привлечь этих иностранных инвесторов в Узбекистан и добиться того, чтобы они на узбекском рынке в сумах покупали государственные казначейские облигации и облигации, акции и ценные бумаги других эмитентов. Это процесс, который требует определенного времени», — отметил замглавы Минфина.

Одилбек Исаков сообщил, что в 2021 году планируется разместить государственные казначейские облигации на 5 трлн сумов, а также международные еврооблигации — на 700 млн долларов.

«Конечно же, суммы могут измениться, исходя из дефицита бюджета, поступлений, расходов и другие факторов, и решение будет приниматься руководством страны», — уточнил он.

Минфин сообщал, что средства от размещения евробондов пойдут на покрытие бюджетного дефицита (в январе-сентябре он составил 7,7 трлн сумов или 1,9% ВВП), а также финансирование ряда проектов, которые будут реализованы в 2021 году для устойчивого развития Узбекистана.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе министерства, средства от размещения последних еврооблигаций пойдут на:

строительство 15 новых школ;

3 медицинских учреждений;

200 км систем водоснабжения и канализации;

реконструкции 298 км автомобильных дорог;

оказание финансовой помощи женщинам и семьям, находящимся в сложной ситуации, женщинам с инвалидностью;

предоставление женщинам льготных кредитов для создания семейных и частных предприятий;

всестороннюю поддержку материнства и детства, материальную поддержку реализации задач по укреплению института семьи;

покрытие первоначального взноса при покупке недвижимости женщинам, находящимся в трудном социальном положении;

выплату пособия по безработице;

предоставление субсидий на создание теплиц, безработным, желающим открыть свой бизнес, квотирование рабочих мест и т. д. ;

; финансирование целевых программ в сфере туризма.

На указанные цели планируется выделить чуть больше 1 трлн сумов.

Кроме того, во вторник президент Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов разместить в Народном банке, «Микрокредитбанке» и «Агробанке» в качестве ресурсов для программ семейного бизнеса 1 триллион сумов, привлеченных за счет выпуска еврооблигаций.

Народному банку также поручено подготовить проекты по женскому предпринимательству и обучить женщин ведению бизнеса. При этом сотрудники банка должны непосредственно помогать перспективным предпринимательницам, в том числе выезжая на места.