Военная миссия Соединённых Штатов в Афганистане завершится 31 августа. Об этом сообщил президент США Джо Байден в своём выступлении в Белом доме 8 июля.

Он выступил в защиту своего решения вывести американские войска из Афганистана, подчеркнув, что США достигли изначальных целей в стране: ликвидировать Усаму бен Ладена — главу террористической организации «Аль-Каида», виновной в нападении на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года, и предотвратить подобные атаки в будущем.

«Мы достигли этих целей, вот почему мы ушли. Мы пришли в Афганистан не для строительства нации, это право и ответственность только афганского народа — решать своё будущее и то, как он хочет управлять своей страной», — сказал Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, что США совместно с партнёрами по НАТО обучили и экипировали почти 300 тысяч нынешних военнослужащих Афганских национальных сил обороны и безопасности, а также ещё сотни тысяч военных за последние два десятилетия.

«Мы обеспечили афганских партнёров всеми средствами для тренировки и снаряжения. Мы предоставили передовое вооружение. И мы продолжим предоставлять финансирование и технику. Мы позаботимся, чтобы у них была возможность поддерживать свои военно-воздушные силы», — заявил президент США.

Он рассказал, что попросил госсекретаря США Энтони Блинкена и специального представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада «активно работать» со сторонами в Афганистане, а также с региональными и международными заинтересованными игроками, чтобы поддерживать урегулирование конфликта путём переговоров.

«Страны региона должны сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования. Мы будем работать с ними, и они тоже должны активизировать свои усилия», — подчеркнул Джо Байден.

Американский лидер также заверил, что США берут на себя ответственность за афганских граждан, которые работали с военными Соединённых Штатов. Он добавил, что США значительно сократили сроки оформления специальных иммиграционных виз (SIV) для их въезда в страну. Кроме того, с июля США начнут выполнять рейсы по дислокации соискателей SIV из Афганистана и их семей, ожидающих обработки виз, в безопасные места. Он не уточнил, в какие именно страны они будут временно перевозиться. Ранее Bloomberg сообщал, что США обратились к Узбекистану, Казахстану и Таджикистану с просьбой временно принять около 9000 афганцев, работавших с американскими военными.

Глава Белого дома объяснил, что не стал продлевать пребывание войск США на афганской территории, потому что «ещё один год боевых действий — это не решение, а средство для того, чтобы оставаться там на неопределённый срок». Он добавил, что талибы прекратили крупные нападения на американские войска после заключения мирного соглашения в Дохе в 2020 году, и его нарушение привело бы к возобновлению атак.

«У нас уже есть военнослужащие, родители которых воевали в Афганистане 20 лет назад. <...> Я не отправлю ещё одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат. Соединённые Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад», — подчеркнул Джо Байден.

При этом, он отметил, что у США есть возможности защитить страну и её интересы «от любого нового террористического вызова, возникающего или исходящего из Афганистана».

После выступления глава США ответил на вопросы журналистов касательно ситуации в Афганистане. На вопрос «Доверяете ли вы „Талибану“?» Джо Байден заявил: «Нет». Он также сказал, что не верит в захват Афганистана «Талибаном», потому что у афганской армии есть 300 тысяч хорошо оснащённых военных против 75 тысяч талибов.

«Доверяю ли я „Талибану“? Нет. Но я доверяю способности афганских вооружённых сил, которые лучше обучены, лучше оснащены и более компетентны с точки зрения ведения войны», — ответил глава Белого дома.

Американский лидер также высказал мнение, что афганское правительство и руководство должны объединиться, чтобы предотвратить своё падение. «Вопрос в том, придут ли они к некой сплочённости? Вопрос не в том, есть ли у них возможности. У них есть возможности. У них есть силы. У них есть техника», — заявил Джо Байден.

«Единственный способ достичь мира и безопасности в Афганистане — это определить modus vivendi (образ жизни — ред.) с „Талибаном“ и прийти к выводу о том, каким образом можно заключить мир», — сказал Байден, добавив, что «шанс того, что в Афганистане будет единое правительство, которое будет контролировать всю страну, очень маловероятен».

Глава Белого дома вновь повторил, что «народ Афганистана должен решать, какое правительство он хочет, а не мы должны навязывать ему правительство».

«Ни одна нация никогда не могла объединить Афганистан, ни одна нация. Империи приходили туда и не смогли сделать этого», — подчеркнул Джо Байден, имея в виду оккупацию страны Британской империей в 19-м веке и попытки Советского союза в 1979—1989 годах.