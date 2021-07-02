Администрация президента США Джо Байдена обратилась к трём странам Центральной Азии с просьбой временно разместить около 9000 афганских граждан, работавших с США, которые пытаются спастись от «Талибана» до вывода войск НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями этого вопроса.
Как уточняет издание, США обратились к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой принять афганцев, которые помогали американским военным, до завершения процесса вывода войск.
«Соглашение станет частью более широкой сделки по налаживанию дальнейшего сотрудничества со странами Центральной Азии в отношении Афганистана. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана находятся на этой неделе в Вашингтоне, стороны обсуждают договор, который позволит США проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку с их территории», — пишет издание.
В пятницу Associated Press сообщило, что американские военные покинули крупнейшую афганскую авиабазу Баграм и передали её силам обороны Афганистана, которые «изо всех сил пытаются помешать повстанцам захватить новые территории». Сейчас группировка «Талибан» контролирует половину из 400 районов страны, отмечает Bloomberg.
«Афганские лидеры опасаются неминуемой гражданской войны или краха правительства после вывода всех иностранных сил, несмотря на обещание президента Джо Байдена президенту Ашрафу Гани и председателю Совета национального примирения Афганистана Абдулле Абдулле, что он будет продолжать предоставлять военную и финансовую помощь афганским силам на миллиарды долларов», — подчёркивает издание.
Ранее администрация Белого дома пообещала ускорить выдачу иммиграционных виз афганцам, сотрудничавшим с вооружёнными силами США в течение двух десятилетий конфликта и опасающимся репрессий со стороны «Талибана». Это планируется сделать через программу специальных иммиграционных виз (SIV), которая позволяет тем, кто работал на США, претендовать на статус беженца. По официальным данным, на SIV подано около 18 тысяч заявок, процесс начинается пока только по 9000 из них. Al Jazeera уточняет, что эта цифра не включает супруг и детей подавших на визу, которых около 70 тысяч человек.
В июне, пишет Al Jazeera, талибы пообещали не нападать на тех, кто работал на Запад, но заявил, что работавшие с войсками НАТО «должны выказать раскаяние за прошлые действия и не участвовать в подобных действиях в будущем, что будет равносильно измене исламу и стране». Движение призвало афганцев остаться в стране и предостерёг свои ряды от убийств из мести.
Президент США Джо Байден в середине апреля объявил о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая. Процесс планируется завершить к 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» на Всемирный торговый центр и Пентагон.
тарас ильенко
Да начинаются перемены. Что дальше ждать- страшно подумать
Альфа Центавра
Вот это уже неприятнейшие новости…
Слава
Как знал. Думаю мне пора подрабатывать ясновидящим. И за сколько?
Slava K
9000 человек?
Это почти дивизия.
Эти люди держали оружие с рождения и воевали на стороне США, значит, они потенциальные мишени для сторонников Талибан в Средней Азии. т.к. они в их глазах “Отступники“.
Поэтому, не вижу особого смысла держать их на нашей территории.
На основании того, что эти тысячи у нас — нам могут объявить визовые отношения те страны, куда мы пока еще летаем без виз.
Пусть Пентагон вывозит их к себе на базу, на остров Гарсия..
Знаете почему они сразу не вывозят все 9000 человек? На самом деле сторонников США более 25000 и они следующие..
Ответ простой — в случае отказа в предоставлении визы в США эти соискатели останутся там, где они “временно беженцы“, т.е. у нас. Оно нам нужно?
вот что пишут соседи
https://knews. kg/2021/07/02/ssha-prosyat-kazahstan-tadzhikistan-i-uzbekistan-vremenno-razmestit-9-tysyach-afgantsev/
https://www. nur.kz/world/1920675-vremenno-prinyat-afgantsev-poprosili-ssha-kazahstan-tadzhikistan-i-uzbekistan/
цитата:
Это будет своеобразной сделкой по налаживанию сотрудничества Соединенных Штатов со странами Средней Азии — оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Bloomberg пишет, что Вашингтон хочет, чтобы из этих стран велась разведка.
Если мы хотим, чтобы у Талибов не было к нам вопросов — нельзя позволят США вести разведку у соседей с нашей территории. США далеко и защищены океаном надежно.
Мы — близко.
Нужно хорошо подумать.
Genry Miller
Пусть к себе забирают, смотри какая забота
Ярик Руденко
Чужими руками жар выгребать.
Что значит “временно“?! Мы давно уже знаем что не бывает ничего более постоянного, чем временное! А потом США этих 9 000 денут, к себе заберут, так что мешает это сейчас сделать. США вполне может себе позволить силами НАТО вывезти этих людей к себе!
А страны ЦА разместив на своей территории беженцев, автоматически становятся противниками Талибан, которых наш министр МИД террористами не считает!
Жавохир Олимов
Таджикистан вроде согласен принять всех 9 тысяч. Не без отмашки из Москвы согласились, понятно. Общее число беженцев по Блумберг около 26 тысяч. К себе США не хотят принимать на прямую, потому что опасаются, что тем кому откажут в визе беженца не захотят вернуться назад в Афганистан. А другим такого “ежа“ с невозвращенцами подкладывать можно и нужно, США (государство) как всегда в своем репертуаре.
Genry Miller
Не нужно нарушать нейтралитет Узбекистана, прикрывая в стране какие-то группировки от других. Американцы нагадят везде, а потом за ними расхлебывай. Пусть забирают к себе своих проплаченных агентов
Pavel Markovic
Т.е. эти 9000 человек, работавшие с американскими военными, даже не будут пытаться оказывать сопротивление, а просто сбегут? А потом благополучно уедут в Канаду и США как беженцы. Ташкент такое уже видел.
Комил Рахманкулов
Вот доказательство моих ранее высказанных комментарив по поводу Талибана и “правительственных сил“.
До 2001 года властью в Афганистане был Талибан. В 2001 году в Афганистан напал агрессор-оккупант США. Вот эти 9000 человек перешли в сторону врага. То есть, они вместо того, чтобы воевать против врага, предали государственный режим и фактически так называемую родину. А теперь, когда США воспользовались Афганистаном в своих корыстных целях, кидают на произвол судьбы этих предателей, а сами уходят, и просят страны ЦА, грубо говоря, подтереть их грязный зад.
Но, Узбекистан и Россия сотрудничают с Талибаном на официальном уровне. Потому что, для Узбекистана невыгодно поддерживать импотентный марионеточный режим, поставленный США. В любой стране должна быть власть. В Афганистане кроме Талибана больше ни одна сила не в состоянии контролировать всю страну. Поэтому, сотрудничество с Талибаном -- это правильное и оптимальное решение Узбекистана. Чтобы Афганистан не превратился в подобие Сомали, там должна быть власть, которая реально может управлять страной. Если в Афганистане будет анархия как в Сомали, вот тогда для Узбекистана будет реальная угроза. Талибан в Афганистане анархию не допустит и обеспечит безопасность для Узбекистана.
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Раз они США помогали, то пусть теперь штаты им сами и помогут, у себя примут
Уктам Хикматов
Че это вдруг!!!???
Learning and teaching English
Пусть дадут Узбекистану безвиз или 90 дней безвиза как ЕС. Тогда можно. Это же временно как они говорят.