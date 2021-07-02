Администрация президента США Джо Байдена обратилась к трём странам Центральной Азии с просьбой временно разместить около 9000 афганских граждан, работавших с США, которые пытаются спастись от «Талибана» до вывода войск НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями этого вопроса.

Как уточняет издание, США обратились к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой принять афганцев, которые помогали американским военным, до завершения процесса вывода войск.

«Соглашение станет частью более широкой сделки по налаживанию дальнейшего сотрудничества со странами Центральной Азии в отношении Афганистана. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана находятся на этой неделе в Вашингтоне, стороны обсуждают договор, который позволит США проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку с их территории», — пишет издание.

В пятницу Associated Press сообщило, что американские военные покинули крупнейшую афганскую авиабазу Баграм и передали её силам обороны Афганистана, которые «изо всех сил пытаются помешать повстанцам захватить новые территории». Сейчас группировка «Талибан» контролирует половину из 400 районов страны, отмечает Bloomberg.

«Афганские лидеры опасаются неминуемой гражданской войны или краха правительства после вывода всех иностранных сил, несмотря на обещание президента Джо Байдена президенту Ашрафу Гани и председателю Совета национального примирения Афганистана Абдулле Абдулле, что он будет продолжать предоставлять военную и финансовую помощь афганским силам на миллиарды долларов», — подчёркивает издание.

Ранее администрация Белого дома пообещала ускорить выдачу иммиграционных виз афганцам, сотрудничавшим с вооружёнными силами США в течение двух десятилетий конфликта и опасающимся репрессий со стороны «Талибана». Это планируется сделать через программу специальных иммиграционных виз (SIV), которая позволяет тем, кто работал на США, претендовать на статус беженца. По официальным данным, на SIV подано около 18 тысяч заявок, процесс начинается пока только по 9000 из них. Al Jazeera уточняет, что эта цифра не включает супруг и детей подавших на визу, которых около 70 тысяч человек.

В июне, пишет Al Jazeera, талибы пообещали не нападать на тех, кто работал на Запад, но заявил, что работавшие с войсками НАТО «должны выказать раскаяние за прошлые действия и не участвовать в подобных действиях в будущем, что будет равносильно измене исламу и стране». Движение призвало афганцев остаться в стране и предостерёг свои ряды от убийств из мести.

Президент США Джо Байден в середине апреля объявил о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая. Процесс планируется завершить к 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» на Всемирный торговый центр и Пентагон.