1 июля примерно в 12:00 на 26-м км автомобильной дороги 4R-48, проходящей через Пайарыкский район Самаркандской области, произошло ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба областного УВД.





Пассажирский автобус, курсирующий по маршруту «Джизак-Гагарин-Самарканд-Пайарык», столкнулся с автомобилем Damas, который выехал на встречную полосу.

В результате столкновения два человека в Damas скончались на месте происшествия.

По данному факту Следственное управление УВД Самаркандской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).





В этот же день примерно 16:00 поступило сообщение в дежурную часть ОВД о ДТП на 6-м км автодороги 4P-105, проходящей через Байсунский район Сурхандарьинской области. Водитель Nexia (1994 года рождения, не имеет водительского удостоверения) съехал в овраг после опасного поворота. В результате от полученных травм на месте происшествия скончалась девушка (2003 года рождения).





Замначальника УБДД УВД Сурхандарьинской области Аскар Муминов указал на узость моста и малое количество ограждений на обочинах дороги, что могло стать причиной ДТП. Сотрудникам унитарного предприятия по эксплуатации автомобильных дорог Байсунского района поручено установить ограждения и нанести дорожную разметку.

«Газета.uz» со ссылкой на ГУБДД сообщала, что в январе-мае в Узбекистане зарегистрировано 2960 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 770 и травмировано 2365 человек.