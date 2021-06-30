За первые пять месяцев нынешнего года в Узбекистане было зарегистрировано 2960 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 770 и получило травмы 2365 человек. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.

Больше всего аварий произошло в Ферганской области — 458. В Ташкентской области зафиксировано 410 ДТП, в Ташкенте — 373. В Самаркандской области произошло 310 ДТП, в Наманганской — 303, Андижанской — 243, Кашкадарьинской — 171, в Каракалпакстане — 160, в Сурхандарьинской области — 110, в Бухарской — 109, Навоийской — 97, Джизакской — 85, Хорезмской — 78 и Сырдарьинской — 53.

Из общего количества аварий 1249 произошло с участием пешеходов, 396 — с участием детей, 233 — велосипедистов и 22 — мотоциклов. 1070 ДТП зарегистрированы на городских улицах, 962 — на дорогах государственного значения, 469 — международного и 469 — местного уровня.

Больше всего ДТП совершено водителями в возрасте 28−32 лет — 630. Водители в возрасте 23−27 лет совершили 595 ДТП, 33−37 лет — 464, от 47 лет и старше — 428, 18−22 лет — 331, 38−42 лет — 292, 43−47 лет — 220. С участием водителей-мужчин совершено 2894 аварий, женщин — 66.

Основной субъективной причиной ДТП (вследствие нарушений ПДД) стало превышение разрешённой скорости движения — 27,7%. Среди других причин — непропуск транспорта, обладающего приоритетом (11,6%), неопытность водителя (6,9%), засыпание за рулём автомобиля (6,3%) и вождение в состоянии опьянения (2,6%).

Главными объективными причинами ДТП (вследствие недостатков в планировании дорог) называются пересечение пешеходами дороги в неположенном месте из-за отсутствия пешеходного перехода — 15,4%, выезд на встречную полосу в местах, где отсутствует разделитель направлений движения (9,7%), недостатки в организации движения и неисправности дороги (4,6%) и наезд на велосипедистов в местах, не оборудованных для велодвижения (3,8%).

В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 ДТП, включая 1689 со смертельным исходом, в них скончалось 1962 человека. Число получивших телесные повреждения в результате ДТП составило 6591. В стране до сих пор не приняты целевые показатели по сокращению и сведению к минимуму смертности и травматизма на дорогах, в первую очередь детей.

Большинство ДТП в Узбекистане связаны с наездом на пешеходов. Почему так происходит и как снизить количество происшествий, рассказала в интервью «Газеты.uz» команда российских экспертов, разрабатывающих мастер-план Самарканда.