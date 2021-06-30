Телеканал UzReport TV выиграл суд у мобильного оператора Beeline по иску о нарушении авторских и смежных прав, сообщил телеканал.
28 июня Ташкентский межрайонный экономический суд под председательством судьи Виталия Ли огласил решение о полном удовлетворении иска ООО «UzReport» к ООО «Unitel» (торговая марка Beeline).
Согласно решению суда, на ответчика возложена обязанность убрать из мобильного приложения Beeline TV телеканалы UzReport TV и Futbol TV и в последующем не транслировать эти каналы без договора с UzReport.
«Решение суда о полном удовлетворении иска нашего телеканала к Beeline, безусловно, считаем объективным и справедливым», — прокомментировал первый заместитель главного редактора UzReport TV Алишер Азимов.
Он сообщил, что по выявленным в суде фактам компания готовит иск к Beeline, а также к ООО «O'zbekiston kabel televideniyasi» о возмещении морального и материального ущерба.
UzReport подал иск в суд на Unitel в конце мая, обвинив мобильного оператора в нарушение авторских прав из-за ретрансляции эфиров телеканалов в своём мобильном приложении.
В Beeline заявляли, что не согласны с иском, поскольку согласно лицензионному соглашению с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций оператор ретранслирует фиксированный пакет телеканалов «Кабельного телевидения Узбекистана», куда входят UzReport TV и Futbol TV.
Антон Павлович
А выключать российские каналы транслирующие футбол нормально? У меня пакет, который я купил у провайдера, почему я должен слышать этих комментаторов и смотреть некачественную картинку? Правового государства на вас нет!
Dilshod Khalmukhamedov
@Антон Павлович, Российские каналы купили права на трансляцию ЧЕ на территории России. Поэтому показ футбола именно по российским каналам в Узбекистане и есть нарушение закона.
Андрей Андреев
А что создал (сотворил) UzReport TV чтобы можно было вообще упоминать авторское право или об объекте авторского права? UzReport TV пускает в эфир новости (информацию) которые сами по себе не являются обьектом
авторского права при этом часть информации копируется с других каналов.
Dilshod Khalmukhamedov
@Андрей Андреев, Узрепорт ТВ купил права на трансляцию ЧЕ на территории Узбекистана. При этом Репорт транслирует бесплатно, а вот Билайн зарабатывает на показе канала у себя “на сайте“.
Jawara Shawn
Странное дело, Beeline думаю правы
komil mukhamedov
Вопрос каналу UzReport TV.
Если я подам на Вас в суд. За то что из-за Вас выключаются российские телеканалы транслирующие футбол. Какие шансы у меня выиграть данный процесс?
Заранее спасибо за Ваш честный ответ.