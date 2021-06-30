Телеканал UzReport TV выиграл суд у мобильного оператора Beeline по иску о нарушении авторских и смежных прав, сообщил телеканал.

28 июня Ташкентский межрайонный экономический суд под председательством судьи Виталия Ли огласил решение о полном удовлетворении иска ООО «UzReport» к ООО «Unitel» (торговая марка Beeline).

Согласно решению суда, на ответчика возложена обязанность убрать из мобильного приложения Beeline TV телеканалы UzReport TV и Futbol TV и в последующем не транслировать эти каналы без договора с UzReport.

«Решение суда о полном удовлетворении иска нашего телеканала к Beeline, безусловно, считаем объективным и справедливым», — прокомментировал первый заместитель главного редактора UzReport TV Алишер Азимов.

Он сообщил, что по выявленным в суде фактам компания готовит иск к Beeline, а также к ООО «O'zbekiston kabel televideniyasi» о возмещении морального и материального ущерба.

UzReport подал иск в суд на Unitel в конце мая, обвинив мобильного оператора в нарушение авторских прав из-за ретрансляции эфиров телеканалов в своём мобильном приложении.

В Beeline заявляли, что не согласны с иском, поскольку согласно лицензионному соглашению с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций оператор ретранслирует фиксированный пакет телеканалов «Кабельного телевидения Узбекистана», куда входят UzReport TV и Futbol TV.