Телеканал UzReport TV подал в суд на компанию Unitel (владеет торговой маркой Beeline), обвинив мобильного оператора в нарушение авторских прав.

В исковом заявлении телеканала отмечается, что Beeline без заключения соглашения занимается ретрансляций эфиров телеканалов UzReport TV и Futbol TV в своём мобильном приложении Beeline TV.

«Таким образом, мобильный оператор грубо нарушает авторские права телеканала, получая при этом материальную выгоду», — говорится в сообщении.

UzReport TV отмечает, что несмотря на неоднократные предупреждения, Beeline не предпринял никаких мер. В итоге телеканал был вынужден решить спор через суд.

В своём иске телеканал просит суд обязать оператора прекратить ретрансляцию эфиров телеканалов UzReport TV и Futbol TV в мобильном приложении Beeline TV до заключения соответствующего соглашения.

UzReport TV (Futbol TV) является эксклюзивным правообладателем в Узбекистане трансляций футбольных матчей национальных первенств ряда европейских стран (АПЛ, Ла Лиги, Серии А), Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Чемпионатов Европы и мира, а также многих других.

Реакция Beeline

На запрос «Газеты.uz» в Beeline Uzbekistan заявили, что не согласны с тем, что компании вменяется нарушение авторских прав и готовы отстаивать свою позицию в рамках действующего законодательства.

«В соответствии с лицензионным соглашением, заключенным с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, на оказание услуг сетей распространения телепередач, согласно заключенного договора, ООО „Узбекистон Кабель Телевиденияси“ (Uzbekistan Cable Television) оказывает услуги ООО Unitel по доставке „Единого сигнала“, для осуществления ретрансляции телеканалов на платформе Beeline TV», — говорится в сообщении.

Как отмечает Beeline, «Кабельное Телевидение Узбекистана» является вещателем Единого сигнала на территории Узбекистана — фиксированного пакета телевизионных каналов (передач), состоящего из телепродукций СМИ, который утверждён Межведомственной координационной комиссией по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

«В предоставляемый со стороны ООО „Узбекистон Кабель Телевиденияси“ фиксированный пакет телеканалов включены также телеканалы „Uzreport TV“ и „Futbol TV“. Согласно заключенному договору, ООО „Unitel“ не может самостоятельно изменять предоставляемый фиксированный пакет ООО „Узбекистон Кабель Телевиденияси“ телевизионных каналов», — указали в компании.

В Beeline заявили, что при необходимости компания изложит свои доводы в суде.