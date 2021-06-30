В 1961 году с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту — Юрием Алексеевичем Гагариным.

Спустя 60 лет после открытия эры пилотируемой космонавтики состоялось важное событие — открытие Музея космонавтики в городе, названном в честь первого космонавта — Гагарин. Мероприятие посетила российской делегация, поучаствовашая в церемонии открытии.

В состав делегации вошли летчики-космонавты Сергей Крикалёв, Владимир Джанибеков и Солиджон Шарипов. Возглавил делегацию генерал-полковник Владимир Шаманов.

Создание Музея космонавтики в городе Гагарин ознаменовало собой открытие новых горизонтов для Узбекистана в освоении космической и околокосмической отрасли. Экспозиция музея расскажет молодому поколению о важных вехах в истории космонавтики и повысит интерес к этой теме. В ней представлены макеты космических кораблей, орбитальных станций и экипировка космонавтов. Также посетители музея смогут осмотреть карту звездного неба и ознакомиться с информацией об известных летчиках-космонавтах от зарождения эпохи пилотируемых полетов и до наших дней.

Узбекистан имеет непосредственное отношение к развитию космонавтики. Об этом говорил Солиджон Шарипов на 50-летнем юбилее когда-то знаменитого конструкторского бюро, возглавляемого академиком Шавкатом Вахидовым.

Делегация не только поучаствовала в открытии музея, но и в нескольких встречах. Космонавты встретились с министром обороны Узбекистана Баходыром Курбановым, с советником президента Турсинханом Худайбергеновым и хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым.

Также в программу визита вошли посещение Высшего авиационного училища Узбекистана и встреча с учеными и интеллигенцией в Академии вооруженных сил. После встреч члены делегации посетили достопримечательности Самарканда и Бухары.

Визит делегации летчиков-космонавтов стал еще одним этапом в развитии дружеских отношений между Россией и Узбекистаном. Он показал серьезность намерений узбекской науки и техники в возрождении тесного сотрудничества с Россией.

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