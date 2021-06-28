В начале 2020 года президент Узбекистана выступил с обращением к Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса. Он подчеркнул необходимость выхода узбекских банков на международные долговые рынки капитала с целью привлечения долгосрочных и дешевых ресурсов и постижения ведущих международных практик.

Принимая во внимание обращения президента, а также в целях реализации инвестиционной программы и различных государственных и региональных программ развития, 14 октября 2020 года «Узнацбанк» успешно осуществил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 300 млн долларов США на Лондонской фондовой бирже.





Выпуск евробондов «Узнацбанком» в долларах США привлек широкий круг международных инвесторов, заинтересованных инвестировать в банки развивающихся стран. Деятельность «Узнацбанка» на международном рынке капитала позволила банку создать имидж надежного финансового института, стремящегося к развитию не только на локальном, но и на международных рынках.

Опыт «Узнацбанка» по проведению операций на рынке капитала был признан международной группой компаний Cbonds, являющейся информационным агентством, специализирующимся в сфере финансовых рынков. «Узнацбанк» был удостоен награды Cbonds Awards CIS в номинации «Лучшая сделка первичного размещения».





Вручение награждения Cbonds Awards CIS состоялось в рамках 17-й ежегодной конференции «Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии», проводимой с 24 по 25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.

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