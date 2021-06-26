25 июня в Узбекистане был обновлен рекорд суточного прироста случаев коронавируса. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, за день было подтверждено 546 новых случаев (днём ранее — 476) и зафиксировано 2 случая смерти.

Общее количество случаев, зарегистрированных в стране, достигло 108730, официально зарегистрированных случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, — 727.

В Ташкенте в пятницу было выявлено 164 случая, в Ташкентской области — 94, в Самаркандской — 90, в Хорезмской — 35, Ферганской — 32, Сурхандарьинской — 30.

В настоящее время на лечении в медицинских учреждениях находится 3542 человека (как и в предыдущий день).

C 28 июня в Узбекистане усиливаются действующие и вводятся дополнительные карантинные ограничения. В частности, ограничивается въезд в Ташкент из областей, а все развлекательные заведения и пункты общепита должны работать с 8:00 до 20:00.

В Ташкенте также начинается добровольная вакцинация от коронавируса всех жителей старше 18 лет.