В Узбекистане вводится обязательное тестирование на коронавирус при заселании в санатории, пансионаты и детские лагеря, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новый порядок до появления отдельной инструкции будет распространяться на все указанные места отдыха вне зависимости от организационно-правовой формы.

ПЦР-тест на коронавирус необходимо сдать за последние 72 часа до заезда.

Накануне стало известно, что решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом граждан без масок не будут пускать в общественный транспорт.

«Газета.uz» писала, что менее чем за две недели ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем 2 раза — с 199 до 427 случаев в день. В Зангиатинской инфекционной больнице сообщили о росте числа обращений в 2 раза и госпитализаций пациентов в 1,5 раза.