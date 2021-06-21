За последние 3−4 дня число обращений в специализированные инфекционные больницы Зангиатинского района Ташкентской области выросло в 2 раза. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил директор 2-й Зангиатинской больницы Дониёр Миразимов.

По его словам, количество пациентов с коронавирусом, госпитализируемых в медучреждения, увеличилось в 1,5 раза. 13% пациентов — в основном граждане старше 65 лет и с хроническими заболеваниями — поступают в тяжелом состоянии и направляются в реанимационные отделения.

По его словам, большую часть пациентов реанимационных отделений составляют люди пожилого возраста старше 65 лет.

«К сожалению, у многих пациентов старше 65 лет и с хроническими заболеваниями была возможность пройти вакцинацию, но они отказались по разным причинам», — сказал он.

Дониёр Миразимов отметил, что никто не соблюдает требования эпидемиологического режима. Кроме того, глава медучреждения отметил рост числа массовых мероприятий, которые становятся причиной роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Заведующий отделением реанимации Ахтам Корёгдиев заявил, что 34 и 36 мест в реанимации заняты, что свидетельствует о росте числа тяжело больных пациентов. Он добавил, что ни один из поступивших пациентов не получал вакцину.

Эпидситуация в Узбекистане

Менее чем за две недели — с 8 июня — ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем два раза — с 199 до 427 случаев в день.





При этом, если в Ташкенте за этот период максимальный показатель остался на уровне 182 случаев день, то в регионах ситуация начала меняться в худшую сторону. Особенно это можно заметить на примере Сурхандарьи, где за 12 дней прибавился 451 случай (37,5 в среднем). Для сравнения в этой области за предыдущие 12 дней было всего 38 случаев.

Аналогичная ситуация в Бухарской, Ташкентской и Самаркандской областях.

В середине апреля премьер-министр Абдулла Арипов проводил расширенное заседание комиссии по борьбе с коронавирусом. На нём он выразил обеспокоенность ростом уровня заболевания и заявил об усилении карантинных ограничений с 18 апреля, но сообщалось, что некоторые требования в части ограничения вместимости общественного транспорта до 50% и увеличения числа машин на маршрутах остались невыполненными.