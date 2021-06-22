Решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом граждан без масок не будут пускать в общественный транспорт, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Контроль за соблюдением масочного режима на транспорте возложен непосредственно на водителей и кондукторов автобусов и контролёров метрополитена. Кроме того, в общественном транспорте по громкой связи регулярно будет проводиться разъяснительная работа, на конечных остановках транспортные средства будут дезинфицировать.

На железнодорожных вокзалах и в аэропортах усиливается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в частности, восстанавливаются регулярные дезинфекционные и уборочные работы.

Напомним, в марте этого года было объявлено, что соблюдение требований карантина в столице будет взято под строгий контроль. В «Тошшахартранcхизмат» подчеркивали, что пассажиры общественного транспорта обязаны носить медицинскую маску.