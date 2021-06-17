16 июня в Женеве прошёл саммит президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Это была первая личная встреча Путина и Байдена в качестве глав государств.

Саммит начался в узком составе с участием государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Затем переговоры продолжились в расширенном составе. В общей сложности консультации длились более трёх часов.

Главы США и РФ обсудили вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности, прав человека, дело российского оппозиционера Алексея Навального, ситуацию в Украине, Беларуси и Афганистане, торговые отношения и другие. Совместной пресс-конференции по итогам саммита не было, Байден и Путин выступили перед журналистами каждый отдельно.

Владимир Путин, выступавший первым, заявил, что на саммите «не было никакой враждебности» и «встреча проходила в принципиальном ключе». Он сообщил, что послы США и России вернутся в Москву и Вашингтон. Страны также договорились провести консультации по кибербезопасности.

Касательно Украины Путин заявил, что по поводу членства этой страны в НАТО «нечего обсуждать». Он обвинил Киев в нарушении Минских соглашений об урегулировании конфликта на востоке Украины и подчеркнул, что Россия проводит учения на своей территории.

На вопрос об осуждённом в РФ оппозиционере Алексее Навальном Путин ответил, что «этот человек знал, что нарушает действующий в России закон» и «сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным». Фонд борьбы с коррупцией, учредителем которого является Навальный, объявлен экстремистской организацией, потому что призывал к массовым беспорядкам и давал инструкции, как готовить «коктейли Молотова», заявил Путин.

Глава России сказал, что президенты не стали приглашать друг друга в гости, потому что «для таких визитов должны созреть условия». Он отметил, что Джо Байден «очень конструктивный» и «очень опытный» человек, добавив при этом по итогам встречи «иллюзий никаких нет и быть не может». «В такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но „зарницы“ его, мне кажется, промелькнули», — подчеркнул Путин.

Джо Байден, который выступал после президент РФ, отметил, что тон беседы был «хорошим и позитивным», что есть «реальные перспективы для улучшения отношений», и что Путин, по его убеждению, «менее всего хочет Холодной войны».

Байден подчеркнул, что отношения между США и Россией должны быть «стабильными и предсказуемыми» и что его повестка дня не направлена против России — «она преследует интересы американского народа».

Он добавил, что как президент США обязан выступать против нарушений прав человека, поэтому выразил озабоченность делом Алексея Навального. «Я дал ему понять, что последствия [возможной смерти оппозиционера] будут разрушительными для России», — отметил Джо Байден.

На вопрос о возможных санкциях в отношении России, которую США считают ответственной за кибератаки на правительственные сайты, Байден ответил, что указал Путину на значительный киберпотенциал США и пригрозил киберугрозой, если российская сторона «нарушит основные нормы».

Глава США также рассказал, что на встрече обсуждался вывод американских войск из Афганистана. По его словам, Путин выразил готовность «помочь» в обеспечении мира и безопасности в этой стране. «Россия очень заинтересована в том, чтобы не допустить возрождения терроризма в Афганистане», — сказал Джо Байден.

Он заявил, что США и Россия договорились продолжить дипломатическую работу над Минскими соглашениями. По ситуации в Беларуси Байден сообщил, что поделился своей озабоченностью и Путин «согласен с тем, что произошло, у него просто другой взгляд на то, что с этим делать».

«Мы узнаем в течение следующих шести — 12 месяцев, есть ли у нас подлинный диалог по стратегической стабильности, сделали ли мы всё в вопросе освобождения заключённых, узнаем, есть ли договорённости по кибербезопасности, которые помогут наведению порядка», — подчеркнул президент США.

По завершении встречи Джо Байден и Владимир Путин также сделали совместное заявление по стратегической стабильности. В нём они подтвердили приверженность принципу, по которому «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», а также подтвердили, что США и Россия в ближайшее время запустят «комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным».