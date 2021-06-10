Московский городской суд признал экстремистскими структуры, основанные российским оппозиционером Алексеем Навальным, — Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, а также региональные штабы политика, сообщает BBC Русская служба.

Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Алексея Навального подлежит немедленному исполнению. Адвокаты организаций политика намерены обжаловать решение суда.

Заседание суда продолжалось более 12 часов, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как часть документом носила гриф «секретно».

«Когда коррупция — основа государственной власти, борцы с коррупцией — экстремисты», — такое заявление появилось в Instagram Алексея Навального, отбывающего сейчас тюремное заключение.

«Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. Штабы — не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. <...> Сейчас всё поймём. Разберёмся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет», — говорится в заявлении политика.