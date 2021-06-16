Сборная Узбекистан по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года, потерпев поражение от команды Саудовской Аравии. Матч последнего тура азиатского отборочного турнира, прошедший в ночь на 16 июня в Эр-Рияде, завершился со счётом 3:0.

Полузащитник Салман аль-Фарадж оформил дубль в первом тайме, забив на 25-й и 33-й минутах (в первом матче с Узбекистаном этот футболист также забивал два гола). Во второй половине матча полузащитник Али Аль-Хассан сделал счёт разгромным.

Во втором раунде отборочного турнира в 8 группах по 5 команд провели двухкруговые турниры, которые одновременно являются этапом отбора к Кубку Азии 2023. Победители групп, а также лучшие 4 команды из занявших вторые места напрямую выходят в финальную часть Кубка Азии, а также в третий раунд отбора к чемпионату мира. Узбекистан не смог попасть в список 13 команд (хозяин турнира Катар занял первое место в своей группе), которые прошли в третий раунд.

Напомним, национальная сборная Узбекистана на отборочному турнире к ЧМ-2018 года преодолела второй раунд отбора, но в итоге всё равно не смогла квалифицироваться на мундиаль.

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