Национальная сборная Узбекистана по футболу победила команду Йемена в рамках седьмого матча второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии. Встреча, прошедшая в ночь на 12 июня на саудовском стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0.

На 19-й минуте единственный гол с пенальти забил полузащитник Джалолиддин Машарипов. Узбекистанцы могли удвоить счёт после назначения второго пенальти в ворота Йемена, но вратарь соперника смог отразить удар капитана национальной сборной Одила Ахмедова.





После победы Узбекистан остался на втором месте в группе D с 15 очками, поскольку лидер таблицы Саудовская Аравия обыграла Сингапур (3:0) и сохранился первое место с 17 очками.

Финальная игра во втором раунде отбора пройдет 15 июня Саудовской Аравии.

Во втором раунде в 8 группах по 5 команд проводятся двухкруговые турниры, которые одновременно являются этапом отбора к Кубку Азии 2023. Победители групп, а также лучшие 4 команды из занявших вторые места напрямую выходять в финальную часть Кубка Азии, а также в третий раунд отбора к чемпионату мира. Все остальные команды из отбора к чемпионату мира выбывают.

Видео гола

Видео матча

Стартовые составы





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