Кахрамон Танзилович Олимов назначен директором Ташкентского филиала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, сообщила пресс-служба Министерства дошкольного образования.

В 2020—2021 годах Кахрамон Олимов занимал должность первого заместителя министра дошкольного образования Узбекистана. Был освобожден от поста 24 мая на совещании под председательством президента по вопросам расширения охвата дошкольными образовательными учреждениями в регионах «за допущенные недостатки в работе». Тогда же заместители министра и начальники всех региональных управлений министерства были понижены в должности до исполняющих обязанности.

С 2021—2022 учебного года в Ташкентском филиале «дошкольное образование» начнется подготовка кадров по специальностям «специальная педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика)», «психология», «теория и методика преподавания русского языка» и «психология и социальная педагогика». Обучение в филиале — на основе грантов и контрактов, отмечается в сообщении.