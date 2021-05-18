В Ташкент из Китая во вторник доставлена очередная партия из 1 миллиона доз вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это рекомбинантная вакцина, разработанная учеными Института микробиологии Китайской академии наук и произведённая фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Её клинические испытания проводились в сотрудничестве с учеными Узбекистана.

Первый миллион доз данной вакцины был поставлен 27 марта, второй миллион — 27 апреля. Кроме того, в марте в страну было привезено 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (CoviShield), а в апреле — 100 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» (по 50 тысяч доз первого и второго компонентов).

До настоящего времени в стране было применено свыше 1,346 миллиона доз вакцины от COVID-19, из этого количества 62%, или 842 тысячи доз, пришлось на долю ZF-UZ-VAC2001. Вторую дозу вакцины получило более 91 тысяч человек. Всего требуется три дозы данной вакцины.

Министерство инновационного развития напоминает, что при разработке вакцины ZF-UZ-VAC2001 внешний белок коронавируса был синтезирован биотехнологическим методом, при введении препарата в организм формируется иммунный ответ на этот белок. «Считается, что такие вакцины имеют самый высокий профиль безопасности по сравнению с другими типами вакцин», — говорится в сообщении.

Вакцина ZF2001 одобрена в Китае для экстренного применения, став четвёртым препаратом против коронавируса, разработанным и одобренным в стране для экстренного применения. В Китае этой вакциной привито 30 миллионов человек.