Сотрудник столичного Управления по чрезвычайным ситуациям А. Азимходжаев погиб при спасении двух утопающих в канале Бурджар, протекающем через махаллю Юнуса Раджабий в Яккасарайском районе, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным министерства, трагический случай произошёл на днях примерно в 15:15, когда женщина С. К. спустилась в воду в запрещённом для купания месте канала и начала тонуть. В это время её увидели и спасли дежурившие на территории сотрудники столичного УЧС А. Азимходжаев и И. Муродов.

После этого находившийся рядом мужчина Ф. К. бросился в воду, а за ним последовала спасенная С. К. Спасателям удалось повторно вытащить граждан из воды, но сам А. Азимходжаев не смог выбраться и утонул.

Ранее мы писали о поисках в Ташкенте тела подростка, который по неосторожности упал в канал Дамаши и утонул, а также поисках мужчины, который спас девушку в канале Бозсу, но сам не смог выбраться из воды.