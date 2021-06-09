На днях в канале Дамаши, протекающем через Алмазарский район Ташкента, утонул 16-летний житель Наманганской области, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

По словам пресс-секретаря МЧС Самандара Хикматуллаева, молодой человек спустился к каналу, чтобы помыть руки, и по неосторожности упал в воду. Очевидцы оперативно сообщили о произошедшем в службу спасения. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

«В Ташкенте случаи утопления чаще происходят с жителями других областей — студентами или гражданами, приехавшими в столицу работать. Одна из причин — незнание природной географии территории или глубины воды», — сказал глава пресс-службы МЧС.

В эфире телеканала также сообщили о поисках другого человека, который утонул в канале Бозсу. По предварительным данным, мужчина увидел тонущую девушку и бросился в воду. Её удалось спасти, но сам мужчина не смог выбраться из воды, говорится в репортаже.

Сотрудники МЧС, МВД и Национальной гвардии продолжают поисково-спасательные работы.