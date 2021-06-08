Высокий красавец на вашей кухне, который понравится родителям и вызовет зависть друзей. Он готов поселиться в вашем доме уже сейчас — Samsung постарался на славу. Компания подготовила подсказку для тех, кто уже готов петь дифирамбы новому холодильнику.

«Он не замерзает!»

С технологией NoFrost можно забыть про кастрюли и тазики, с которыми приходится размораживать старые модели холодильников весь день. Циркулирующий холодный воздух равномерно распределяется по камерам — никаких перепадов температур и наледи.

«Ток не съедает!»

На всех семи уровнях охлаждения Digital Inverter автоматически регулирует скорость компрессора. Холодильник потребляет меньше электроэнергии, а значит платить по счетчику можно будет меньше. «Сердце» работает с предельной точностью, а семья экономит электричество.





«Свежак сохраняет!»

Теперь мороженое или масло не будут пахнуть рыбой. Можно хранить морепродукты и рыбу, не волнуясь о запахе внутри холодильника. Система Twin Cooling Plus отвечает за отдельное охлаждение камер. Замороженные продукты отлично сохраняют свои ароматы и не раздают их направо и налево.

Душистая зелень, ароматные фрукты, мясо и рыба словно с прилавка сохраняют свою свежесть и делятся ей с вами во время завтрака, обеда, ужина. В крайнем случае, с вашими гостями, которым вы в очередной раз поете песню о достоинствах нового холодильника Samsung.

«Чтоб шумел — не бывает!»

Первое время с холодильником будет сложно. После старого и вечно тарахтящего трактора на кухне придется постоянно бегать и проверять, работает холодильник или нет. Холодильники Samsung с цифровым инвертором автоматически регулируют скорость компрессора. Это значит, что устройство работает тише и подвержено меньшему износу.





«Четкий вид залетает!»

Встречают по одежке: производитель позаботился о стильном дизайне нового холодильника. Серебристый корпус контрастирует с белоснежными полками. Когда теща и мама начнут кричать от восхищения, можете включить громче телевизор, чтобы не прибежали любопытные соседи.

«Размер восхищает!»

Вместительный холодильник — радость для всей семьи. Холодильник Samsung словно создан для запасливых хозяев. Барашек для семейного плова, овощи на любой вкус, а еще ароматная дыня и спелый арбуз комфортно разместятся на полках. Для заморозки и охлаждения предусмотрены отдельные зоны Power Сool/Power Freeze. Только важно не перепутать отделения, чтобы не подать гостям замороженные фрукты.





В холодильник легко войдут многоярусный торт для детского дня рождения или большая банка с говяжьим языком. Теща передала большую индейку, так хочется сохранить ее свежей к выходным. Нет проблем: морозильная камера превращается в холодильную и обеспечивает свежесть продуктов в любую пору года. За окном +40, а индейке комфортно при +5. И многие ей сейчас завидуют.

«Цена не кусает!»

Холодильник с такими возможностями не останется лишь мечтой. Модель доступна во всех городах Узбекистана. А если оформить рассрочку, то в скором времени можно подумать и про холодильник для родителей — они могут оценить его функционал.





«Функционал поражает!»

Супергерои живут не в фильмах на основе комиксов. Можно в самый зной подавать гостям прохладительные напитки со льдом и чувствовать себя настоящим «Айсменом». Функция Power Freeze и заморозит продукты, и поможет сделать лед, и быстро охладит напитки. И не стоит удивляться, что гости теперь будут постоянно заглядывать на стаканчик холодного лимонада.

Холодильник Samsung станет любимчиком всей семьи.

Сайт: samsung.uz

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