Высокий красавец на вашей кухне, который понравится родителям и вызовет зависть друзей. Он готов поселиться в вашем доме уже сейчас — Samsung постарался на славу. Компания подготовила подсказку для тех, кто уже готов петь дифирамбы новому холодильнику.
«Он не замерзает!»
С технологией NoFrost можно забыть про кастрюли и тазики, с которыми приходится размораживать старые модели холодильников весь день. Циркулирующий холодный воздух равномерно распределяется по камерам — никаких перепадов температур и наледи.
«Ток не съедает!»
На всех семи уровнях охлаждения Digital Inverter автоматически регулирует скорость компрессора. Холодильник потребляет меньше электроэнергии, а значит платить по счетчику можно будет меньше. «Сердце» работает с предельной точностью, а семья экономит электричество.
«Свежак сохраняет!»
Теперь мороженое или масло не будут пахнуть рыбой. Можно хранить морепродукты и рыбу, не волнуясь о запахе внутри холодильника. Система Twin Cooling Plus отвечает за отдельное охлаждение камер. Замороженные продукты отлично сохраняют свои ароматы и не раздают их направо и налево.
Душистая зелень, ароматные фрукты, мясо и рыба словно с прилавка сохраняют свою свежесть и делятся ей с вами во время завтрака, обеда, ужина. В крайнем случае, с вашими гостями, которым вы в очередной раз поете песню о достоинствах нового холодильника Samsung.
«Чтоб шумел — не бывает!»
Первое время с холодильником будет сложно. После старого и вечно тарахтящего трактора на кухне придется постоянно бегать и проверять, работает холодильник или нет. Холодильники Samsung с цифровым инвертором автоматически регулируют скорость компрессора. Это значит, что устройство работает тише и подвержено меньшему износу.
«Четкий вид залетает!»
Встречают по одежке: производитель позаботился о стильном дизайне нового холодильника. Серебристый корпус контрастирует с белоснежными полками. Когда теща и мама начнут кричать от восхищения, можете включить громче телевизор, чтобы не прибежали любопытные соседи.
«Размер восхищает!»
Вместительный холодильник — радость для всей семьи. Холодильник Samsung словно создан для запасливых хозяев. Барашек для семейного плова, овощи на любой вкус, а еще ароматная дыня и спелый арбуз комфортно разместятся на полках. Для заморозки и охлаждения предусмотрены отдельные зоны Power Сool/Power Freeze. Только важно не перепутать отделения, чтобы не подать гостям замороженные фрукты.
В холодильник легко войдут многоярусный торт для детского дня рождения или большая банка с говяжьим языком. Теща передала большую индейку, так хочется сохранить ее свежей к выходным. Нет проблем: морозильная камера превращается в холодильную и обеспечивает свежесть продуктов в любую пору года. За окном +40, а индейке комфортно при +5. И многие ей сейчас завидуют.
«Цена не кусает!»
Холодильник с такими возможностями не останется лишь мечтой. Модель доступна во всех городах Узбекистана. А если оформить рассрочку, то в скором времени можно подумать и про холодильник для родителей — они могут оценить его функционал.
«Функционал поражает!»
Супергерои живут не в фильмах на основе комиксов. Можно в самый зной подавать гостям прохладительные напитки со льдом и чувствовать себя настоящим «Айсменом». Функция Power Freeze и заморозит продукты, и поможет сделать лед, и быстро охладит напитки. И не стоит удивляться, что гости теперь будут постоянно заглядывать на стаканчик холодного лимонада.
Холодильник Samsung станет любимчиком всей семьи.
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