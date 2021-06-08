В блоке А площадь двора составляет больше 1,2 га, а значит, это полноценный парк во дворе по сравнению с другими тремя блоками, где площадь составляет 50 соток.

Во дворе блока А площадью 1,2 га можно заниматься спортом и гулять, отдыхать в беседках и лаунж-зонах, проводить время в кафе и организовывать просмотры в кинотеатре под открытым небом, а также не бояться за безопасность детей в закрытом дворе без машин.





Только в блоке А для резидентов будут функционировать ресторан и лаунж-зона внушительного размера под управлением всемирно известных брендов из сферы ресторанного бизнеса, а также две большие детские игровые площадки и крытая зона для проведения детских торжеств.





Двор блока А. Вид сверху

Все апартаменты первой линии в блоке А пользуются большим спросом и на сегодняшний день доступны в ограниченном количестве.

Три популярных вида апартаментов с видом во двор

Двухкомнатные апартаменты с балконом и панорамным остеклением с видом на двор.





Трехкомнатные апартаменты с двумя балконами, выходящими во двор резиденции.





Четырехкомнатные апартаменты с двумя балконами, окна выходят на шопинг-авеню и на внутренний двор резиденции.





Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz

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