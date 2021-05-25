Европейский совет осуждает принудительную посадку самолёта Ryanair в Минске и задержание белорусскими властями оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Евросовета, которое прошло в понедельник.

Евросовет призвал всех европейских авиаперевозчиков отказаться от полётов через Беларусь и поручил принять меры для закрытия воздушного пространства и аэропортов ЕС для рейсов белорусских авиакомпаний. Кроме того, лидеры стран Евросоюза предложили «как можно скорее» расширить индивидуальные и экономические санкции против Беларуси.

Евросовет также потребовал немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу и призвал Международную организацию гражданской авиации незамедлительно расследовать принудительную посадку самолёта Ryanair.

Помимо этого, лидеры стран ЕС выразились солидарность с Латвией в связи с высылкой дипломатов из Минска.

После инцидента с Ryanair власти Великобритании также приказали авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Беларуси и приостановили лицензию на полёты «Белавиа» в Великобританию.

С 26 мая авиасообщение с Беларусью прекращает и Украина. Украинским авиакомпаниям и самолётам будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве Беларуси.

Власти Беларуси 23 мая вынудили рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. После посадки были задержаны два пассажира рейса — основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Беларуси) Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Белорусские спецслужбы заявили, что аэропорт Минска получил от палестинского движения ХАМАС сообщение о бомбе на борту Ryanair. В ХАМАС позже опровергли это.