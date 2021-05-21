В сентябре прошлого года компания Dream City Development приступила к выполнению строительных работ по возведению нового проекта в центре столицы. Колоссальный по замыслу и впечатляющий по масштабам, торгово-досуговый центр Seoul Mun предлагает предпринимателям 22 тысячи кв. м коммерческих помещений, расположенных вдоль канала Бурджар. Проектом предусмотрены три взаимосвязанных уровня коммерческих и пешеходных зон на двух побережьях. Общая площадь территории объекта составляет 40 тысяч кв. м.





Коммерческая зона возводится на двух берегах в три уровня и включает в себя помещения от 13 до 1000 кв. м. Концепция открытого пространства является отличительной чертой проекта. В то же время с ней связаны главные вопросы организации строительных процессов.

На протяжении нескольких месяцев здесь ведутся масштабные работы по укреплению разновысотных уровней побережья, а также по стабилизации и закреплению почвенных пластов. За этот период уже осуществлены процессы по армированию и заливке фундамента, возведению подпорных стен и строительству трех уровней высотой 6,5 м каждый на южном берегу.

В настоящий момент на разных этапах в этих блоках выполняется армирование и бетонирование стен, колонн и перекрытий. За последний месяц в активном процессе задействовано более 300 тонн арматуры и свыше 2 тысячи куб. м бетона марки М450 — одного из самых прочных, морозостойких и влагоустойчивых строительных растворов, используемых для сооружения метро, мостов и других подземных объектов. На северном берегу проекта ведутся земельные работы. С территории объекта за май месяц вывезено 20,2 тысячи куб. м земли. Специалисты приступают к подготовке и укреплению грунтовых пластов.





На этапе активных строительных работ компания предлагает выгодные условия на приобретение коммерческой недвижимости будущего торгово-досугового центра. На текущий момент реализовано более 70% коммерческих помещений. Seoul Mun — это не просто торговые зоны для собственного бизнеса, но и ликвидная недвижимость, которая дает возможность получения пассивного дохода в виде долгосрочной аренды.

Seoul Mun — сотни вариантов выгодного инвестирования капитала в коммерческую недвижимость.

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