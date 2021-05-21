Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития Бехзод Мусаев 21 мая на молодёжном мероприятии «Движение пяти инициатив» анонсировал создание университета «Новый Узбекистан».

По его словам, с 1 сентября 2021 года президентские школы начнут функционировать во всех регионах, обучение будет вестись на основе Кембриджской системы образования.

«Посещая это место (школу — ред.), президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание на вторую сторону вопроса и спросил: „Ребёнок, окончивший учёбу по Кембриджской системе образования, где будет учиться?“. С этой целью были сделаны первые шаги по созданию университета „Новый Узбекистан“», — заявил вице-премьер.

Впервые об открытии президентского университета в столице Шавкат Мирзиёев сообщил в марте 2019 года. В январе 2021 года глава государства уточнял, что в вузе на 8000 студентов будет внедрено оксфордское образование.