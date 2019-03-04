В Ташкенте будет открыт президентский университет. Об этом 1 марта на совещании в Намангане с участием руководства области и руководителей министерств и ведомств сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Есть одаренные дети. Во всех сферах. [Нужно] поднять их дух, знания, завтра они [станут] достойными детьми наших предков… Хочу открыть один секрет: в будущем в Ташкенте будет открыт президентский университет. Буду обучать детей там. И смысл будет новым, и здание будет новым», — сказал глава государства.

Телеканал «Узбекистан 24» сообщил, что в 2019 году в Наманганской области будет открыта президентская школа. Ранее, согласно подписанному президентом постановлению, ожидалось, что в этом году президентские школы появятся в Ташкенте, Нукусе и Хиве.

«Мы можем купить дом, но он устаревает. Можем купить машину, но и она будет устаревать. Если дадим знания, они не устареют, не изменятся, с годами только будут накапливаться. Это богатство. Стоит гордиться нашими детьми, внуками, а не домом, машиной, деньгами. Обращаюсь к народу Намангана, давайте не позволим „потерять“ внуков и детей. Родители ответственны за детей», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.