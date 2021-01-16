Президентский университет в Ташкенте будет рассчитан на обучение 8000 студентов. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января на встрече с хокимами и руководителями секторов столичных районов, председателями махаллей и молодежью Юнусабадского района, передает корреспондент «Газеты.uz».
«Построим президентский университет. Мы хотим впервые внедрить в Узбекистане оксфордское образование. Британская сфера образования стоит на первом месте в мире. Мы открыли новые президентские школы, теперь откроем новый президентский университет на 8000 студентов. Все преподаватели будут из-за рубежа», — заявил глава государства.
Шавкат Мирзиёев с сожалением отметил, что половина молодёжи после обучения за границей не возвращаются в страну.
«Наши дети уезжают за границу — 50% из них не возвращаются. Происходит „утечка мозгов“. Им нравятся условия там, зарплата высокая. Но теперь хотим создать эти условия здесь и обучать их. Пусть наши дети не уезжают», — сказал он.
Дата открытия университета не сообщается.
Впервые об открытии президентского университета в столице Шавкат Мирзиёев сообщил в марте 2019 года.
Sanjar Rajabov
Нам нужны не экономисты, юристы и филологи а прикладные математика, химия, физика, медицина, био науки, инженерия и ИТ направление.
Совершенно Летняя
Проблема не открыть. Проблема — кто будет учить и чему, и как?
И ещё: у нас слишком ангажирован диплом. Прям жизнь не жизнь без диплома. Скоро будем страной, где у каждого второго будет за плечами университет. А толку?
Smile :)
Шел 2021 год, и только заметили с сожалением об “утечке мозгов“
Hikmat Zainitdin
утечка не из-за хорошего обучения за рубежусом, а по причине более лучших условий там
Макс Ли
Качественно образованные люди нужны почти всегда и везде! И пока так, будет утечка, один из способов борьбы с подобным-хорошее образование на родине и востребованность!!! специалиста! А то будет как в СССР, лучшее в мире образование, самое большое количество научных работников и отсутствие возможности реализоваться дома! На западе же, все, подчеркиваю на 100% все преподаватели и тьюторы участвуют в “headhunting“. К примеру, по окончанию дистанционного обучения в магистратуре The Open University, мне и еще одному парню поступило предложение по дальнейшему трудоустройству от партнерства Spencer Stuart. Условия для человека выросшего в 90ые, райские, 5значный годовой оклад в & и возможности роста. Я отказался, а однокашник согласился, сейчас он топ менеджер одной из нефтяных компаний Канады с годовым доходом в 6значную цифру после уплаты налогов! Выбирают лучших из лучших, я положа руку на сердце до однокашника сильно не дотягивал тогда, лишь благодаря упорству показал 2й на курсе результат. Поэтому востребованность специалиста на родине и большие заработки-лучшая гарантия от утечки мозгов!