Президентский университет в Ташкенте будет рассчитан на обучение 8000 студентов. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января на встрече с хокимами и руководителями секторов столичных районов, председателями махаллей и молодежью Юнусабадского района, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Построим президентский университет. Мы хотим впервые внедрить в Узбекистане оксфордское образование. Британская сфера образования стоит на первом месте в мире. Мы открыли новые президентские школы, теперь откроем новый президентский университет на 8000 студентов. Все преподаватели будут из-за рубежа», — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев с сожалением отметил, что половина молодёжи после обучения за границей не возвращаются в страну.

«Наши дети уезжают за границу — 50% из них не возвращаются. Происходит „утечка мозгов“. Им нравятся условия там, зарплата высокая. Но теперь хотим создать эти условия здесь и обучать их. Пусть наши дети не уезжают», — сказал он.

Дата открытия университета не сообщается.

Впервые об открытии президентского университета в столице Шавкат Мирзиёев сообщил в марте 2019 года.