На портале коллективных обращений Mening Fikrim опубликована петиция об ограничении максимальной скорости движения автотранспортных средств на территории городов.

Автор петиции предлагает ограничить максимально разрешённую скорость в городах до 50 км/час, а возле социально значимых объектов (школы, детсады, больницы и другие) — до 30 км/час путём внесения изменений в Правила дорожного движения.

Автор ссылается на официальные данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым при наезде автомобиля на уязвимого (незащищенного) участника дорожного движения на скорости 30 км/час в большинстве случаев пешеходы выживают, а при скорости машины 50 км/час большинство из них могут скончаться.

ВОЗ приводит следующие данные, которые показывают вероятность получения смертельной травмы при столкновении пешехода и транспортного средства:

на скорости свыше 60 км/час риск гибели составляет 95%;

на скорости 50 км/час риск гибели снижается до 80%;

на скорости 40 км/час риск гибели может быть 38−40%;

на скорости 30 км/час риск гибели снижается до 10−13%.

«При движении водители автотранспортных средств находятся в защищенной машине и многие даже пристёгнуты ремнями, во время аварии они будут защищены, а пешеходы — нет», — говорится в петиции.

Автор предлагает вспомнить, «сколько раз на наших глазах происходили трагедии с участием пешеходов из-за превышения скорости».

«Не стоит забывать, что в городе гораздо меньше автотранспортных средств, чем пешеходов. Не все пешеходы молодые и здоровые. [Кроме того,] выходя из автотранспортного средства водители тоже становятся пешеходами, и их жизнь подвергается тем же угрозам, что и остальных», — призывает автор.

Коллективное обращение, адресованное палатам Олий Мажлиса Узбекистана, должно получить не менее 10 тысяч голосов. Голосование за эту петицию завершится через три месяца. Срок рассмотрения и принятия решений по обращениям — не более 60 дней.

От редакции

«Газета.uz» поддерживает опубликованную петицию и призывает читателей проголосовать за неё.

Мы уже много лет призываем снизить разрешённую скорость движения транспорта в населённых пунктах до 50 км/ч (за исключением кольцевых дорог и других участков, где допустимо движение с большей скоростью), а возле школ, детсадов, больниц и других объектов, активно посещаемых людьми, — до 30 км/ч.

Именно такие ограничения установлены в большинстве развитых государств, при этом во многих странах даже 50 км/ч уже считается высокой скоростью и идут обсуждения по снижению этого лимита.

Кадр из ролика ГУБДД МВД. В ведомстве считают, что мигающие лампочки и фигурки детей на дороге эффективны в снижении количества ДТП.

ООН и ВОЗ продвигают так называемый «безопасный системный подход» к организации дорожного движения. Он опирается на разработанную Швецией стратегию «Vision Zero» («Нулевой уровень смертности на дорогах») по достижению полного отсутствия серьёзных травм или травм со смертельным исходом в рамках транспортной системы.

ВОЗ для выполнения Целей устойчивого развития до 2030 года разработала пакет технической документации «Спасти ЖИЗНЬ». Он включает в себя шесть компонентов: регулирование скорости, проектирование и совершенствование инфраструктуры, руководство работой по обеспечению безопасности дорожного движения, стандарты безопасности транспортных средств, обеспечение соблюдения законодательства о дорожном движении и выживание после аварии.

В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 ДТП, включая 1689 со смертельным исходом, в них скончалось 1962 человека. Число получивших телесные повреждения в результате ДТП составило 6591. В последние недели общественность шокировал ряд случаев смерти под колёсами автомобилей маленьких детей.

В 2018 году правительство приняло Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы, однако документ уже на момент принятия нуждался в доработке. По непонятной причине из концепции было исключено предложение снизить разрешенную скорость движения транспорта в населенных пунктах с 70 до 60 км/ч.

В стране до сих пор не приняты целевые показатели по сокращению и сведению к минимуму смертности и травматизма на дорогах, в первую очередь детей. Новые улицы и жилые массивы продолжают строиться, а старые — реконструироваться с особой заботой об автомобилистах, а ГУБДД МВД продолжает делать упор на повышении «культуры поведения» на дорогах.

Кадр из ролика ГУБДД МВД. По мнению ведомства, эти «инсталляция» и баннер должны способствовать снижению количества ДТП.

Всё это позволяет полагать, что у властей в целом нет понимания серьёзности ситуации и видения путей решения имеющихся проблем.

Мы надеемся. что власти всех уровней, депутаты и сенаторы обратят внимание на проблему высокой смертности и травматизма на дорогах, и этот вопрос будет обсуждаться так же активно, как и многие другие.