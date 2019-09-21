Эксперты ООН и Европейского союза представили предложения по разработке национальной программы повышения безопасности дорожного движения на круглом столе в Ташкенте 18 сентября. Встреча с участием представителей хокимията и ряда государственных органов была организована в хокимияте Ташкента в рамках Европейской недели мобильности, в которой столица Узбекистана участвует впервые.

Удобный и безопасный город

Открывая встречу, глава делегации Евросоюза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс назвал городскую мобильность «четвертым условием социальной интеграции наряду с жильем, здоровьем и образованием». Он подчеркнул важность разработки «универсальной, доступной, инклюзивной транспортной системы, основанной на принципах равенства и исключающей какую бы то ни было дискриминацию».





Эдуардс Стипрайс (справа). Фото: Делегация Евросоюза.

Ташкент переживает крупные социальные, демографические, культурные и экономические изменения, которые оказали существенное влияние на транспортную мобильность. Рост количества автомобилей породил новые задачи и проблемы, требующие решения. Классические модели адаптации инфраструктуры к росту спроса, такие как расширение полос для автотранспорта, не являются решением, которое смогло бы на протяжении многих лет оставаться эффективным, подчеркнул Эдуардс Стипрайс, ссылаясь на опыт европейских городов.

«Необходимо усовершенствование системы мобильности, чтобы сделать город более живым, приветливым и удобным для всех. И, что немаловажно, город должен быть абсолютно безопасным для жителей как с точки зрения передвижения, так и с точки зрения здоровья и экологии», — отметил он.

Меры по сокращению спроса на личный автотранспорт, такие как развитие общественного транспорта и создание инфраструктуры для активных видов мобильности (пешеходная и велосипедная), позволят улучшить качество жизни жителей города. В условиях Ташкента реализовать эти меры можно, используя имеющееся уличное пространство, обеспечив его равномерное перераспределение между разными видами передвижения.

Посол ЕС выразил надежду, что позитивный пример Ташкента «окажется заразительным для других городов в Узбекистане». По опыту прошлых лет можно сказать, что другие города действительно быстро перенимают новшества, внедряемые в столице, в том числе неверные — достаточно вспомнить массовую установку металлических разделителей посередине улиц, которые теперь начали демонтировать.

Заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахманкулов отметил, что для столицы важно изучение опыта других стран. Он подчеркнул, что своевременно принятое решение положительно повлияет на транспортный сектор.

Специальный посланник ООН по дорожной безопасности Жан Тодт, впервые посетивший Узбекистан, призвал правительство принять национальную стратегию безопасности дорожного движения и установить «амбициозные цели» по радикальному сокращению смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.





Жан Тодт. Фото: Делегация Евросоюза.

«Изучения показали, что 2 из 10 аварий на дорогах страны приводят к гибели людей. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в среднем каждый день на дорогах погибают 10 человек в качестве пешеходов, велосипедистов, пассажиров или водителей (по официальным данным Узбекистана — около 7 человек в 2018 году, статистика ВОЗ отличается из-за другой методики подсчета — ред.). Представьте, сколько семей затрагивают эти трагедии и каково их влияние на экономический рост», — сказал спецпосланник ООН.

Он напомнил о Целях устойчивого развития Глобальной повестки дня ООН, которые в том числе поддержал Узбекистан, о снижении в период 2020—2030 годов показателей смертности и травматизма в результате ДТП в мире наполовину и их сведении к нулю до 2050 года.

В Узбекистане, согласно утвержденным в 2018 году правительством национальным целям и задачам в области устойчивого развития, к 2025 году количество ДТП намечено сократить в два раза. К 2030 же году стоит задача «обеспечить доступ к безопасным, недорогим, доступным и экологически устойчивым транспортным системам на основе повышения безопасности дорожного движения, в частности, расширения использования общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам социально уязвимых слоев населения».

Видение ГУБДД

Заместитель начальника ГУБДД МВД Узбекистана Эрали Бозоров в своем выступлении отметил, что в стране «на государственном уровне уделяется значительное внимание безопасности дорожного движения, и в настоящее время правительство реализует третий с 1991 года этап реформирования этой важнейшей сферы».





Эрали Бозоров. Фото: Виталий Болбас / «Газета.uz».

В мае прошлого года правительство утвердило Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы. Она предусматривает «совершенствование законодательства с одновременным достижением эффективности его применения, создание приемлемых и безопасных условий для участников дорожного движения, повышение правовой культуры, знаний и квалификации участников дорожного движения, укрепление их дисциплины, формирование системы координации сил и средств, участвующих в сфере безопасности дорожного движения, расширение применения современных технических средств и интеллектуальных систем управления и контроля», сообщил представитель руководства ГУБДД. Конкретных целевых показателей по снижению случаев смерти и травматизма в результате ДТП концепция не содержит.

Эрали Бозоров сообщил о таких уже реализованных мерах, как усиление ответственности за умышленные нарушения ПДД, особенно с превышением установленной скорости и в результате вождения в состоянии опьянения, а также совершенствовании правовых механизмов привлечения к ответственности пешеходов за нарушение ПДД. «Благодаря разработке правовых механизмов и внедрению современных технических средств и информационных технологий нарушители-пешеходы привлекаются к ответственности за нарушение ПДД», — отметил он.

Другие меры — внедрение критериев оценки результатов служебной деятельности сотрудников ГСБДД, которые поощряются за работу по предупреждению ДТП, а также повсеместная установка камер наблюдения в рамках концепции «Безопасный город».

Среди мер, требующих немалых финансовых ресурсов, — совершенствование инфраструктуры международных автомобильных дорог и улично-дорожной сети городов и населенных пунктов с учетом снижения риска совершения ДТП, внедрение интеллектуальных систем управления движением и обеспечения его безопасности, создание выделенных полос движения для общественного транспорта и специальных транспортных средств, а также «современных велодорожек».

Эрали Бозоров отметил, что реализация концепции уже отражается в показателях статистики. В 2018 году общее количество ДТП в стране сократилось на 10,5%, ДТП со смертельным исходом — на 8,5%, с травмами — на 12,2%. ДТП с участием детей стало меньше на 2,3%, в том числе случаи смерти — на 6,5%, травматизма — на 4,5. Количество ДТП с участием пешеходов снизилось на 12,3%. Благодаря внедрению информационных технологий ДТП в результате превышения скорости стало меньше на 16%. Точных цифр он не назвал.

«Мы поставили цель снизить данные показатели в ближайшие годы. Каждое предотвращенное ДТП, каждая спасенная жизнь — это высокая награда нашим совместным стремлениям», — сказал замначальника ГУБДД.

Глава велосообщества Узбекистана Искандер Ахмедов отметил, что велосипедисты и пешеходы являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, что в Ташкенте отсутствуют не только велодорожки, но нередко и тротуары, а имеющиеся вело- и пешеходные дорожки бывают запаркованы автомобилями.

Эрали Бозоров на это ответил: «Нужно повышать правовую культуру всех участников движения. Если этого не делать, нарушения будут продолжаться». Он добавил, что ГУБДД не может следить за каждым водителем, нарушающим ПДД: «Владелец транспорта сам должен понимать».

Нужны политическая воля и компетентность

С предложениями по разработка национальной программы по повышению безопасности дорожного движения выступил директор проекта ЕС по дорожной безопасности и мобильности, управляющий директор компании DATS Consulting (Амстердам) д-р Аднан Рахман.





Аднан Рахман. Фото: Делегация Евросоюза.

Он обратил внимание на то, что безопасность дорожного движения во всем мире остается сферой, которую не до конца понимают и лица, принимающие решения, и обычные граждане. Подход к решению проблемы дорожной безопасности в большинстве стран разрозненный, власти ставят краткосрочные цели, отсутствует качественная статистика, без которой разработка каких-либо мер невозможна, а выделяемое финансирование не приносит нужного результата.

«По мере роста количества машин, отражающего улучшение благосостояния людей, проблемы с безопасностью дорожного движения будут расти», — отметил Аднан Рахман в интервью «Газете.uz». Какими бы большими ни были затраты на создание безопасной среды, они все равно ниже, чем ущерб от потери жизней и разрушения имущества — а это почти 3% ВВП страны, сказал он.

«Улучшение дорожной безопасности — это одна из лучших инвестиций, которые может сделать страна», — подчеркнул Аднан Рахман.

На вопрос, какие первые шаги должен предпринять Узбекистан, чтобы улучшить ситуацию в сфере дорожной безопасности, он ответил: «Без данных и информации невозможно разработать какие-либо решения по улучшению ситуации, потому что даже если вы знаете основные принципы повышения безопасности дорожного движения, ситуация в каждой стране, в каждом городе разная. Дорожная безопасность — это очень местный вопрос. Поэтому нужны данные, чтобы предпринимать действия по улучшению дорожной безопасности. Я бы начал с этого».

В качестве другого важного шага эксперт подчеркнул необходимость обучения политического руководства, включая руководителей местного уровня, поскольку меры должны приниматься на местном уровне. Кроме того, очень важен национальный консенсус в этой сфере, отметил эксперт.

Когда речь идет о дорожной инфраструктуре, она должна строиться с учетом возможных ошибок, связанных с человеческим фактором. «Люди совершают ошибки», — подчеркнул специалист, и это нужно принимать во внимание.

«Одно из моих наблюдений в Ташкенте — это чрезмерно широкие улицы. Их практически невозможно перейти, если вы пешеход, а это означает, что вы создаете проблему на будущее», — поделился впечатлением Аднан Рахман.

Разрешенная в городах Узбекистана скорость движения в 70 км/ч в наше время — «это уже очень высокая цифра», отметил эксперт. Возле школ, детсадов, больниц и других похожих объектов скорость по умолчанию должна быть ограничена — не более 30 км/ч, сказал он.

«Я бы посоветовал провести всесторонний обзор законодательства в сфере безопасности должного движения и использования улиц», — сказал эксперт.

«Газета.uz» уточнила у Эрали Бозорова планы по снижению максимальной разрешенной скорости в населенных пунктах. Снизить ее с 70 до 60 км/ч предлагалось в проекте Концепции обеспечения безопасности дорожного движения, однако правительство это решение не одобрило. Замначальника ГУБДД сообщил, что предложения по снижению скорости готовятся.

«Газета.uz» позже опубликует полное выступление д-ра Аднана Рахмана.