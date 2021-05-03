В январе-марте в Узбекистане было зарегистрировано 1491 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 394 человека и телесные повреждения получило 1168. Об этом сообщило ГУБДД МВД.

Больше всего ДТП отмечено в Ферганской области — 210, Ташкентской области — 208 и Ташкенте — 170.

620 аварий произошло с участием пешеходов, 162 — велосипедистов, 95 — детей, 10 — мотоциклистов.

Основными причинами аварий называются превышение скорости — 37,8%, переход через дорогу в не предусмотренных для этого местах из-за отсутствия пешеходных переходов — 15,3%, непропуск транспорта, обладающего приоритетом, — 12,4%, выезд на встречную полосу движения — 7,6%.

Среди «объективных причин» ДТП отмечаются неправильная организация дорожного движения и некачественные дороги — 4,2%, а также наезд на велосипедистов в местах, где отсутствуют велодорожки — 4,2%.

Неопытность водителя стала причиной 5,8% всех аварий, засыпание за рулём — 3,3% и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии — 2,6% ДТП.

Ранее мы писали, что в 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 ДТП, включая 1689 со смертельным исходом, в них скончалось 1962 человека. Число получивших телесные повреждения в результате ДТП составило 6591.