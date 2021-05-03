В январе-марте в Узбекистане было зарегистрировано 1491 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 394 человека и телесные повреждения получило 1168. Об этом сообщило ГУБДД МВД.
Больше всего ДТП отмечено в Ферганской области — 210, Ташкентской области — 208 и Ташкенте — 170.
620 аварий произошло с участием пешеходов, 162 — велосипедистов, 95 — детей, 10 — мотоциклистов.
Основными причинами аварий называются превышение скорости — 37,8%, переход через дорогу в не предусмотренных для этого местах из-за отсутствия пешеходных переходов — 15,3%, непропуск транспорта, обладающего приоритетом, — 12,4%, выезд на встречную полосу движения — 7,6%.
Среди «объективных причин» ДТП отмечаются неправильная организация дорожного движения и некачественные дороги — 4,2%, а также наезд на велосипедистов в местах, где отсутствуют велодорожки — 4,2%.
Неопытность водителя стала причиной 5,8% всех аварий, засыпание за рулём — 3,3% и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии — 2,6% ДТП.
Ранее мы писали, что в 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 ДТП, включая 1689 со смертельным исходом, в них скончалось 1962 человека. Число получивших телесные повреждения в результате ДТП составило 6591.
John Cromwell
Водители воюют против пешеходов, не уступают им дорогу, летают как шумахеры на своих матизах. И уже все привыкли что КАЖДЫЙ ДЕНЬ на дорогах УМИРАЮТ и водители и пешеходы.
Евгений Вайлов
Это больше чем при коронавирусе.
Какие меры предпринимает ГУБДД?
Nir Avenir
Больше чем от короновируса за этот же период времени. Вот чем надо депутатам заниматься а популизмом про флаги ссср и язык.
Rishad Nigmatulin
Ну что когда скорость разрешённую снизим до 40-50км/ч?когда штрафы поднимем за превышения скорости в 10 раз?когда пьющих за рулем будем на всю жизнь прав лишать?сел пьяный за руль автоматом статья покушение на убийство!может просто ради эксперимента взять район где больше всех происходят ДТП и сократить там скорость и проверить как это будет работать.