Узбекистан и Всемирный банк подготовят и примут новую пятилетнюю программу партнёрства. Договорённость об этом была достигнута на встрече президента Шавката Мирзиёева с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом Анной Бьерде, сообщает пресс-служба главы государства. Прежняя стратегия партнёрства между Узбекистаном и ВБ действовала с 2016 по 2020 годы.

Делегация Всемирного банка также поддержала предложенную президентом новую повестку сотрудничества. В неё вошли такие направления, как:

поддержка реформ, направленных на сокращение бедности в стране, прежде всего за счёт развития предпринимательства в сельской местности, продвижения деловых инициатив женщин и молодёжи;

повышение эффективности преобразований в области высшего образования и здравоохранения;

осуществление программы ускоренной индустриализации регионов страны и продолжение проекта по развитию средних городов;

переход на инновационную модель развития, внедрение «зелёной экономики»;

продолжение реформ в области земельных отношений;

борьба с коррупцией и повышение потенциала государственных институтов развития;

совместное продвижение крупных региональных инфраструктурных проектов.

Общий портфель проектов Всемирного банка в Узбекистане достигает 7 млрд долларов. Текущая программа включает 23 реализуемых проекта на сумму 4,1 млрд долларов с охватом таких сфер, как образование, здравоохранение, энергетика, водоснабжение, сельское хозяйство, транспорт и другие направления.