Узбекистан и Всемирный банк подготовят и примут новую пятилетнюю программу партнёрства. Договорённость об этом была достигнута на встрече президента Шавката Мирзиёева с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом Анной Бьерде, сообщает пресс-служба главы государства. Прежняя стратегия партнёрства между Узбекистаном и ВБ действовала с 2016 по 2020 годы.
Делегация Всемирного банка также поддержала предложенную президентом новую повестку сотрудничества. В неё вошли такие направления, как:
- поддержка реформ, направленных на сокращение бедности в стране, прежде всего за счёт развития предпринимательства в сельской местности, продвижения деловых инициатив женщин и молодёжи;
- повышение эффективности преобразований в области высшего образования и здравоохранения;
- осуществление программы ускоренной индустриализации регионов страны и продолжение проекта по развитию средних городов;
- переход на инновационную модель развития, внедрение «зелёной экономики»;
- продолжение реформ в области земельных отношений;
- борьба с коррупцией и повышение потенциала государственных институтов развития;
- совместное продвижение крупных региональных инфраструктурных проектов.
Общий портфель проектов Всемирного банка в Узбекистане достигает 7 млрд долларов. Текущая программа включает 23 реализуемых проекта на сумму 4,1 млрд долларов с охватом таких сфер, как образование, здравоохранение, энергетика, водоснабжение, сельское хозяйство, транспорт и другие направления.
Nir Avenir
Я так понял новые кредиты на следующие 5 лет.