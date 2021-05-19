Даже спустя столетия после исчезновения Великого шелкового пути Узбекистан не потерял статус главного перекрестного пути, соединяющего Запад с Востоком.

Вдохновившись историей государства, компания LG Electronics запускает проект Life’s Good on the Silk Road, который будет проходить по всей территории современного Узбекистана, возрождая былой караванный путь.

Life’s Good on the Silk Road — это масштабный квест по поиску сокровищ, в рамках которого каждый больше узнает о возможностях продуктов LG и сможет выиграть премиальную продукцию LG Electronics.

Проект будет проходить в пяти городах Узбекистана: Нукусе, Бухаре, Самарканде, Фергане и Ташкенте, при этом участники могут быть из любого города Узбекистана.

В каждом городе разыгрываются подарки:

Фергана — холодильник LG InstaView Door-in-Door;

Самарканд — кондиционер LG Artcool Gallery A12FT;

Бухара — телевизор LG CX 55'' 4K Smart OLED;

Нукус — стиральная машина LG Twin Wash;

Ташкент — колонка XBOOM PL7, беспроводные наушники Tone Free FN 6, пылесос CordZero A9, робот-пылесос CordZero VR Robot.

Акция стартовала 17 мая в Фергане.

Чтобы принять участие в акции, нужно быть совершеннолетним жителем города Ферганы и выполнить следующие условия:

Найти в одной из торговых точек LG холодильник со специальной наклейкой — отметкой проекта. Сфотографироваться вместе с холодильником так, чтобы стикер вошел в кадр. Подписаться на страницу в Instagram и выложить пост с описанием любой функции продукта и хэштегом #LGUzbekistan #LGFergana #LGSilkRoad. Держать профиль открытым в течение всего розыгрыша.

Принять участие в акции можно только один раз (один город, профиль в Instagram и фото).

Дата проведения акции: 17 мая — 3 июня 2021 года.

Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел на мероприятии 5 июня 2021 года в фирменном магазине LG в Фергане по адресу: ул. Сайилгох, 42.

Помимо розыгрыша подарков в Фергане можно будет получить бесплатное сервисное обслуживание продуктов LG. Для этого нужно:

зарегистрироваться по телефону 0−800 120−22−22 до 3 июня 2021 года;

предоставить всю необходимую информацию о продукте при регистрации;

прийти 5 июня 2021 года в сервисный центр фирменного магазина LG Electronics в Фергане по адресу: ул. Сайилгох, 42.

Участвуют все продукты LG Electronics с 2017 года выпуска за исключением мобильных телефонов.

Больше информации об акции можно узнать на сайте.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса с обязательной публикацией таких изменений на сайте организации.

Сайт: lgblog.uz

Instagram: @lguzbekistan

На правах рекламы.